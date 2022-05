Feria: pasen, vean y disfruten

La mejor Feria del mundo ya ha comenzado para disfrute de todos los jerezanos y los de fuera que estos días visiten el renovado albero del González Hontoria. Siete días para presumir de una fiesta inigualable y que tanto se ha echado en falta en estos dos años grises y con más tristezas que alegrías. Así que toca brindar por el reencuentro y también, desgraciadamente, por lo que ya no están; pero es un recuerdo diferente, porque la Feria es sinónimo de alegría y de pasárselo bien. Porque para eso está la Feria.

Si no, a ver quién iba a ir a un sitio donde te llenas los zapatos de tierra, donde se pasa mucho calor -y esta semana aumentarán los grados con el viento de levante, y más con chaqueta y corbata-, donde por un plato de pimientos o una tortilla de patatas cobran lo que se les antoje, donde ir al cuarto de baño es una incógnita arriesgada y donde el ruido la mayoría de las veces impide conversar sin forzar las cuerdas vocales, eso sin contar las aglomeraciones en pocos metros y el temor a pagar las quejas de los caseteros en los prolegómenos -a ver si no afecta a la estética de las portadas el cambio de la concesionaria del montaje-, además de que la crisis ha castigado las carteras y hará que se repita el dicho de que 'siete días de Feria no hay cuerpo que lo aguante ni bolsillo que lo resista'.

Pero eso es la Feria, expresión de la ciudad que encanta y atrae a la mayoría, porque el González Hontoria es para aparcar problemas y pasárselo bien con la familia y los amigos y hasta con desconocidos, porque el talante con el que se pisa el albero potencia la bonhomía que tanto se echa en falta en otras circunstancias a lo largo del año...

Con buen talante, este año la Feria del Caballo "se dedica a todas las jerezanas y todos los jerezanos, porque la espera ha sido larga y merecemos esta celebración de la vida", subrayaba Mamen Sánchez, apostillando que "Jerez necesita su Feria" y no le falta razón a la alcaldesa, porque esta ciudad está necesitada de buenas noticias y de alegrías y la celebración de la Feria es un rebujito de ambas cosas.

Pero la fiesta y las ganas de Feria no son ni pueden ser sinónimo de libertinaje: se trata de disfrutar igual que el vecino porque así entre todos crearemos ese buen ambiente y esa atmósfera especial de estos días y evitaremos estampas bochornosas que no por ser hechos aislados dejan de avergonzarnos: que haya un servicio de acompañamiento a mujeres -una magnífica iniciativa- dice muy poco del comportamiento de esta sociedad, que sigue sin conseguir desterrar esta lacra del acoso y violencia machista.

También es complicado conjugar las casetas con las medidas de seguridad sanitarias sobre todo con la euforia pero hay que extremar las precauciones para evitar volver a las andadas que mantuvieron a los farolillos dos años en el dique seco. Toca disfrutar sin olvidarnos dónde estamos y sin caer en alarmismos, que ya bastante hemos sufrido. Así que pasen, vean y disfruten de la mejor Feria del mundo, que se lo han merecido.