Frente y sentido común

El frente común contra la invasión de las renovables en el viñedo histórico ha recibido en los últimos días multitud de adhesiones y las administraciones no han sido ajenas a la sensibilidad que ha despertado la posibilidad de ver una viña plagada de gigantescos molinos de viento. La pena es que en vez de aunar esfuerzos haya quien quiera subirse al carro para atacar al rival político queriendo sacar tajada. Aquí no se trata de esto sino de utilizar el sentido común para que haya un frente de verdad común: si de verdad estamos de acuerdo en el fondo, no podemos perder las formas.