Con De Gea y con un solo objetivo, ganar

Sólo nos vale ganar. Esta noche, a orillas del Volga, sólo le vale a España ganarle a los iraníes. No parece una misión inalcanzable, claro que no, pero fútbol es fútbol y ya estamos viendo cómo torres muy altas se tambalean en este Mundial. Tras el sofocón ya no se ve tan malo el injusto empate con Portugal aunque sí escuece la reacción de algunas voces españolas mostrando el contento que les produjo el triplete de Cristiano.

Fue tremendamente injusto que en un día tan trascendente nos fallase el portero, pero viendo lo que estamos viendo en los campos rusos nadie pondrá en duda que ninguna selección ha hecho el fútbol que hizo España aquella noche de Sochi. Y eso es lo que realmente nos impele al optimismo, pero a un optimismo matizado por la certeza de que en este fútbol de hoy el más desmañado de los equipos es capaz de hacer un reloj que, además, dé la hora con exactitud.

Irán llega a esta cita junto al Volga con tres puntos, un número que resultaba impensable, pero que les cayeron del cielo gracias al autogol de un marroquí en tiempo de descuento. Curiosamente, este Mundial se está caracterizando, entre otros detalles, por el número de goles trascendentes logrados en el tramo postrero del choque. Nosotros mismos sufrimos ese tormento por culpa de aquella acción inocua de Piqué que teatralizó Cristiano para hacernos la pascua.

En fútbol suele el fin justificar los medios con que se alcanza y esta noche tártara el fin es sólo ganar para mirar con optimismo el futuro inmediato. Ya adelantó Hierro que no hay discusión y que el portero será De Gea, con lo que el debate se sofoca a espera de ulteriores acontecimientos. De haberse producido los errores en otra demarcación, relevo y punto, pero no en la portería. Y con De Gea, a España no le cabe otra salida que ganarle a Irán por lo civil o como se diga.