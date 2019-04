Gólgota y urnas

Viernes Santo, a pesar de la moderación que exige a las personas creyentes el momento litúrgico, se imponte el tono bronco, insultante, incentivando la crispación y la descripción de una España confrontada. Mal tiene que estar el ambiente cuando una asociación de caballeros legionarios ha solicitado que no usen su himno con fines electorales, mal tiene que estar la cosa cuando hace solo unas semanas una asociación de víctimas del terrorismo pidió, por favor, al PP que no usaran su dolor y la sangre derramada con fines electoralistas, mal tiene que estar el asunto para que la cofradía del Cristo de Mena de Málaga haya rogado a PP –Cs –Vox se abstengan de ir al acto del traslado de su titular y evitar así la manipulación. Alguien debería recordar a la candidata Cayetana que sin consentimiento es violación. Los aludidos deberían entender que pueden no oír los llamados al sentido común de los “comunes de los mortales” pero al menos deberían tener en cuenta lo que expresan grupos e instituciones poco sospechosas de pecar por la izquierda.

A nivel andaluz, provincial y local, no salimos de nuestro asombro cuando vemos a responsables del gobierno usar los planes previstos con fondos ITI para atizar electoralmente. Por mucho que esos planes los preparara el anterior gobierno, por mucho que sea indiscutible la indolencia con que se han tratado los fondos finalistas, es una gran irresponsabilidad que el actual Presidente cuestione, desautorizando públicamente al propio Consejero de Economía, la solvencia de nuestra Comunidad frente a los financiadores europeos. Estar en campaña no justifica ese disparate. Mal tiene que estar la cosa cuando el propio presidente de la patronal gaditana haya llamado la atención del Presidente indicándole que deberíamos “dedicarnos a trabajar y dejar de jugar con las cosas de comer “.