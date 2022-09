Grandioso funeral

De la boda de la princesa Alejandra de Kent hace casi 60 años se dijo que el protocolo británico había hecho las cosas bien al emparejar a la princesa Sofía de Grecia con el príncipe Juan Carlos. Este lunes, el protocolo británico también acertó al colocar juntos a los Reyes Felipe y Letizia con los Reyes Juan Carlos y Sofía. Hacía falta ese encuentro, no hace falta ni explicar por qué. Se dio un paso de gigante en el encuentro de hace cuatro meses en Zarzuela, la larga conversación entre padre e hijo en la que se reprocharon lo que se tenían que reprochar y se dijeron también lo bueno que se tenían que decir, relacionado con los sentimientos, que se mantienen a pesar de las diferencias. Esa imagen de los cuatro juntos en la abadía de Westminster tuvo que llenar de satisfacción a los dos que en aquella reunión de Zarzuela concluyeron que lo mejor para la Corona era que el rey Juan Carlos siguiera viviendo en Abu Dhabi y que sus viajes a España se fueran asumiendo gradualmente con naturalidad.

El marco del encuentro, el funeral de la reina Isabel, no podía ser más solemne. Fue un grandioso homenaje a Isabel II, la soberana que ha permanecido más de 70 años en el trono. Al mismo tiempo que reinaba cambió el mundo, y ella misma participó en ese cambio, empezando por trabajar como mecánica de automóviles durante la II Guerra Mundial y convirtiéndose en reina pocos años después. Fue símbolo de estabilidad en el Reino Unido. Ese fue su gran éxito, el prestigio que dio a la institución, a la Casa Windsor.

El funeral fue preparado por ella misma. ¿Decidió que se sentaran juntos sus familiares españoles? Dejó escrito todo, dónde el funeral y en entierro, qué cánticos, qué banderas, qué invitados. No quiso dejar un solo cabo suelto para el día de su muerte. Nunca el Reino Unido había vivido una semana tan solemne y al mismo tiempo tan emotiva. ¿Todo el Reino Unido es monárquico? No. De hecho, estos días se han escuchado voces reivindicando la república, pero los mismos que la reivindicaban, a continuación, expresaban su respeto a Isabel II y reconocían sus méritos. Se entiende por tanto que no solo el Reino Unido, sino el mundo entero, haya seguido los acontecimientos que se han vivido en Londres con expresiones de afecto a la reina Isabel. Los británicos han acudido masivamente a las manifestaciones. Hombres, mujeres e incluso niños que con Isabel II consideraban la Corona como la institución a la que acudir cuando necesitaban seguridad en los momentos de inquietud y peligro.

Lo que indica que el futuro de las instituciones sea monarquía o república, está directamente relacionado con los sentimientos que provocan aquellos que las representan.