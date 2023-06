Navegar por Twitter se asemeja muchas veces a adentrarse en las tierras de Mordor. Hay quien se empeña en convertir esta red social en un perfecto vertedero y, aunque muchos días lo consiguen, bien es cierto que el ingenio, la luz, la creatividad y el sentido que construyen y le dan forma a este escaparate están aún por encima de la ponzoña y la insidia. De manera que a los que venimos de la Tierra Media no nos resulta todavía tan complicado encontrar anillos o, incluso, perlas que nos hagan meditar, reír, conmovernos y reaccionar.

Estaba en estas un lunes cualquiera cuando un mensaje de Patricia González-Rodríguez, neurocientífica gaditana para más señas, me hizo parar en seco. Su pensamiento, tan humano como certero, se apareció en la pantalla como si de una respuesta se tratase. Ella decía en su tuit: “A veces no entendía por qué la gente dejaba mensajes en redes a personas fallecidas que nunca podrán leerlos. Hoy sé que esos mensajes son palabras que necesitas gritar pero que aún no estás preparada para decirlas en alto, y escribirlas es la única vía de escape. #Papá”. Me reconocí en esta reflexión porque yo tampoco he comprendido por mucho tiempo a quienes hablan de tú a tú, en primera persona, en redes sociales a los que ya se nos fueron para siempre, pero poco a poco he ido descubriendo que es un bálsamo necesario en muchas ocasiones, sobre todo cuando la pérdida es muy reciente, Con el tiempo, de hecho, he acudido a esta terapia en alguna ocasión y debo admitir que se encuentra paz y alivio, recompensas escasas por otros lares.

Es obvio que la escritura tiene un potente poder sanador y terapéutico, más aún cuando se practica con la tinta de las emociones y los sentimientos, cuando te abres en canal. Así que grita, no lo dudes. Vuelca en el papel o en la pantalla todo eso que te tiene el alma revuelta y el corazón encogido, y luego si quieres lo metes en un cajón o, si sientes esa necesidad, lo cuelgas en Twitter, en Facebook o lo pones en una valla publicitaria. Donde te dé la real gana. No estamos hablando de exhibicionismo sino más bien de una manera de hablar con ellos, una oración en voz alta, una forma efectiva de sentirse un poco más cerca de esos seres queridos.

Ojalá fueran eternas las madres, los padres, los abuelos y los amigos que se marcharon antes de tiempo; ojalá no hubiera que escribirles, ojalá no tuviéramos que despedirnos... Y, sobre todo, ojalá decirles en vida todo lo que sentimos, no escatimar en abrazos, besos y te quieros, no quedarnos dentro nada que lamentemos cuando ya sea demasiado tarde. Ojalá decirlo en su momento para no tener que gritar después.