Todo buen aficionado al cine tiene su propia lista de las "diez mejores películas de la historia". Esta lista nunca contiene diez, sino veinte o treinta, al menos. A un cinéfilo no vamos pedirle encima que sea pulcro en el uso de las matemáticas. Viene esto a cuento porque yo, por supuesto, también tengo mi propia lista. En ella nunca falta "El tiempo en sus manos" (originalmente The Time Machine). Está basada en una novela de H.G. Wells, publicada en 1895, y que se considera por algunos la primera obra publicada con temática clara de ciencia ficción. Trata de un científico que construye una fantástica máquina con la que puede viajar en el tiempo. Su maravilloso diseño lleno de luces, palancas e indicadores de todo tipo, fue decisivo para que la película ganase el Óscar a los Mejores Efectos Especiales en el año 1960.

Este asunto de viajar en el tiempo ha ocupado a los científicos (y a los pseudocientíficos) de los últimos decenios. Resulta tan atrayente que incluso, en el año 2005, se celebró en el Instituto Tecnológico de Massachussets un congreso de viajeros en el tiempo. Desgraciadamente, no asistió nadie que pudiese acreditar tal condición. Recuerdo haber leído algo sobre este tema. El autor (quizás Asimov) escribía sobre la imposibilidad de la realización de este tipo de viajes. Si fuese así, habríamos recibido turistas del futuro que hubiesen elegido nuestra época como destino. El argumento no parece muy científico, pero sí contundente.

Sin embargo, me van ustedes a permitir ir en contra de esa afirmación. Incluso creo que podría reclamar mi plaza de congresista en la reunión anteriormente citada. Posiblemente cualquiera de ustedes podría también hacerlo. Se puede viajar en el tiempo. A aquellos de ustedes que no lo crean espero convencerles en la segunda parte de este artículo. Los que sí lo crean y no estén dispuestos a esperar pueden realizar un pequeño viaje, acomodarse y leer hoy, si no lo han hecho ya, el Diario de Jerez del ¿próximo? 9 de febrero.