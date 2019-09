Ea, ya tenemos nuevos representantes de los Reyes Magos en Jerez. Ah, y Gran Visir, no menos importante. Vaya desde estas líneas mi felicitación más sincera por tener el honor de representar la magia de los Magos de Oriente y la responsabilidad de intentar hacer felices a todos los jerezanos, especialmente a los más pequeños. También, si me lo permiten querría hacerles algunas recomendaciones para los intensos meses que les quedan de aquí al próximo 6 de enero. En primer lugar, deben tener claro que su nombramiento es un honor en nombre de toda la ciudad, para disfrute de ustedes y de cuantos de una u otra forma creemos en los Reyes Magos. De ninguna manera dicho nombramiento supone una delegación de las responsabilidades que corresponden a las administraciones públicas. Son ustedes, quienes encarnan a esos Magos, quienes única y exclusivamente deben marcar cuáles serán sus objetivos y qué peticiones intentarán satisfacer, acorde con su leal saber y entender y en la medida de sus posibilidades. Nadie debe indicarles obligación alguna de satisfacer cosas cuya solución o conseguimiento correspondería a la administración pública en cualquiera de sus vertientes. Ustedes marcan sus objetivos y ustedes intentan cumplirlos. Los servidores de la cosa pública, ya tienen los suyos; los adquirieron el día que tomaron posesión del cargo, y son indelegables. La labor de los Reyes Magos es la de crear ilusión, la de intentar descubrir a personas que no tienen la oportunidad de recibir nada de los Magos en la noche del 5 de enero o ni siquiera de pedírselo. Esas son las satisfacciones que da ser Rey Mago… llegar allí donde las administraciones no llegan porque no pueden o no saben, y ser transmisores de que al menos un día al año hay magias que sí son posibles. Las listas de compromisos y otras cosas, que se las pongan como tarea los responsables de satisfacer las necesidades ciudadanas. Nuestros Reyes Magos, los de todo Jerez, tienen una obligación fundamental: la de disfrutar del cargo y ser felices, y hacernos felices a los jerezanos… ¡háganlo!