Historia de un seiscientos

Estimado Don Keanu: Espero que su estancia de estos días en Jerez haya sido de su agrado. Quisiera explicarle alguna cosa sobre lo que usted puede haber visto, oído e, incluso, olido. Para que no se lleve a equívocos.

A ver, Jerez no es Mátrix. A veces puede parecer que aquí vivimos en una realidad paralela o que se ha detenido el tiempo, pero no, no. Es que somos así. En esta ciudad no nos hemos dejado dominar por las máquinas nunca. Bueno, sólo por las del escaparate de Arroyo, la tienda de la Porvera. Que pasas por delante y te quedas loco mirando las Olivetti y las Olympia y, cuando te das cuenta, ya vas por las Angustias y todavía te estás preguntando ¿ese hombre cuántas máquinas de escribir habrá vendido en los últimos diez años? Por cierto, ya que tenemos confianza te voy a tutear. No me digas tú que una tienda así no es más chula que las Apple Store esas que tenéis en Los Ángeles. Es como si me comparas La Moderna con un Starbucks. Nada que ver.

Los autobuses. Algunos habrás visto que están cascaetes. Aquí Sandra Bullock y tú lo habríais tenido jodido para mantener la velocidad a 50 millas por hora. Te pasa lo de la peli en el de circunvalación y no llegáis enteros a la plaza Esteve. Te lo digo yo, Keanu. Otra cosa. Igual te has cruzado con un señor que va caminando por la calle con el pecho como el de un gorrión, dándole la mano a todo el mundo y diciendo Mire usté, ya soy libre, ¿ehn? ¿Z'entera usté o no z'entera?. Es un antiguo gobernador de la ciudad, que estuvo en la prisión estatal porque lo denunció otra exgobernadora, que también pisó la penitenciaría porque… Bueno, es una historia muy larga, amigo mío.

Y lo de la peste. Verás, Keanu, ahí has tenido mala suerte. Hay veces que ha podido oler regular por la azucarera, por alguna cochinera de las afueras, por vaquerizas cercanas, o por la depuradora…Pero el olor este a caca de los últimos días, desde luego que no. Que ibas por la calle y veías a medio Jerez mirándose la suela de los zapatos. Eso nunca había pasado. Había gente que le estaba ya echando la culpa a los monos del Tempul, los animalitos. Al final era que le están echando hondonadas de estiércol a las viñas.

Otro día te hablaré, querido, de los flamencos que visten de Gucci, las rotondas, o las facturas del circuito donde estuviste montando en moto. Pero es que me estoy quedando sin espacio y le tengo que dejar su sitio a mis vecinos José Aguilar, Miki&Duarte y Carmen Oteo, que me están mirando de reojo con mala cara. Ea, Keanu, vuelve cuando quieras.