¡Hora es ya!

¡la ciudad está cada vez peor! Si esta afirmación la hace un político, pensaría que está de campaña. Pero ni eso. Aquí en los plenos se habla de Venezuela, de relaciones internacionales, etc. pero pocas veces, si es que ha habido alguna, se habla de la calle Barranco, o de la acera izquierda de la plaza Belén, o de la calle Justicia, o Liebre, o... tantas y tantas que necesitan atención urgente de nuestros regidores. Y no solo del gobierno municipal, sino de cada uno de los munícipes, que a todos les pierde (a unos más que otros), creerse Cánovas, Castelar o Sagasta. Pero viene Cáritas, nada sospechosa de ideología, ni xenofobia, sino símbolo de compromiso y ayuda a los necesitados, y nos saca de la inopia con la jodía realidad: Jerez está cada vez peor. Bien, este es el momento de que todos y cada uno de los grupos municipales ponga encima de la mesa qué propuestas han realizado en estos 4 años para que en lugar de eso, Jerez hubiese ido a mejor. Y dejémonos de gilipolleces laicas y veamos la realidad de quienes día a día ayudan a que Jerez y sus gentes se sostengan con un mínimo de dignidad incluso a la hora de comer. Reconozcamos sin vergüenza la labor de Cáritas, tanto la diocesana como la parroquial, el Comedor del Salvador, las Hermanas de la Cruz, el economato Hermano Adrián, etc. Ninguna pregunta la ideología, las creencias, ni interesa el color de la piel. Solo interesa ayudar . Si eso no se ve, si nuestros munícipes no son capaces de verlo cada día y ser conscientes de la realidad que viven estas instituciones, y la ciudad, quizás no deberían estar en el Ayuntamiento y buscarse un sitio en otras instituciones provinciales, regionales, nacionales, europeas o mundiales, donde poder desarrollar su buena oratoria para arreglar el mundo, y dejar sitio a quienes no tengan reparo en reconocer la realidad que padecemos, ni sientan vergüenza de ayudar a quienes están cubriendo necesidades que deberían ser atendidas por la administración y con sus presupuestos... ¡Hora es ya!