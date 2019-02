'Hot Procés'El ariete contra Sánchez

Vamos a avisar a Martine Beaulieu para que en la próxima edición de su Manual práctico de coctelería (Akal) introduzca un nuevo brebaje altamente explosivo que podríamos bautizar como Hot Procés, uno de esos lingotazos que Chicote -el antiguo- creía fundamental en la educación de cualquier persona decente. La receta es sencilla: dos cucharas soperas (3 cl.) de un presidente irresponsable dispuesto a cualquier cosa para aferrarse al poder (lo que Sánchez llama "resistir"); la misma cantidad de unos Presupuestos Generales del Estado que, además de ser completamente delirantes, están siendo usados por los independentistas para extorsionar a un Ejecutivo que apenas cuenta con un apoyo parlamentario leal de 84 diputados; una cucharada sopera (1,5 cl.) de un juicio en ciernes que vaya a ser usado por los enemigos del país para presentarlo ante la comunidad internacional como una prueba de que en España aún no se ha abolido la Inquisición (como ya sospechaban en Flandes); otra de una poliderecha dividida que inflama la calle y el lenguaje (aunque motivos no faltan para ir a la Plaza Colón el próximo domingo); una rodaja de Podemos dispuesto a hacer seguidismo de los nacionalismos periféricos e incapaz de construir un discurso español integrador y, finalmente, tras agregar unos cubitos de hielo y agitar con furor mambero, adornar antes de servir con un relator que, hemos de confesar, no sabemos muy bien qué es, pero suena a chupóctero de postín.

El problema actual de Sánchez es que ya nadie confía en él, sólo esos electores fantasmas que el CIS de Tezanos ve hasta debajo de las piedras y que son dignos personajes de un cuento de Rulfo, melancólicos espectros agarrados a una realidad aún más fantasmagórica que ellos. Pocas veces se ha visto una contestación tan amplia y tan contundente como la observada ante la propuesta del relator, un personaje líquido que en las explicaciones del entorno del Gobierno empezó siendo un mediador internacional (uno de esos vividores que pululan por el mundo) y ya va camino de ser un señor de Murcia con una libreta, un boli y las orejas tiesas. Y para añadir más confusión al asunto mandaron a Carmen Calvo a "hacer pedagogía" de la decisión, por lo que acabamos todos relatando de un Gobierno que lo mejor que puede hacer es convocar de una vez elecciones. De esta manera, al menos, le podremos dar una patada hacia adelante a un balón que ya más bien parece el pedruscón de Sísifo.

-¿Otro Hot Procés, monsieur?

-Ni hablar, prepáreme mejor un Bloody Mary, por compasión.

NO es Casado quien puede provocar la caída de Sánchez, ni Rivera, ni tampoco la manifestación que han convocado y a la que se ha sumado Vox; de hecho, esa manifestación ya está dando pie a los sanchistas para lanzar el mensaje de que sólo el PSOE de Sánchez va a salvar a los españoles de la derecha extrema. La persona que más daño ha hecho al presidente del Gobierno desde que se conoció la noticia del famoso relator es Alfonso Guerra.

El hombre látigo de casi todo, incluso de Felipe González aunque fue su mano derecha en partido y Gobierno, aprovechó la presentación de su libro La España en la que creo para arremeter contra Sánchez, su Gobierno y el partido que ha configurado.

Ante un público entregado en el que destacaban personalidades socialistas de antes y de ahora -lo dañino para Sánchez son las de ahora, con los presidentes regionales Page y Lambán como cabezas más relevantes- Guerra hizo una defensa de los valores de la España constitucional y una reivindicación del espíritu de la Transición que demuestran que el Gobierno actual ha roto con el PSOE más patriota, más español y más constitucionalista y legal que se ha conocido. Con argumentos, ejemplos y consideraciones, con su habitual lenguaje mordaz y sin complejos, que eran un torpedo en la línea de flotación de la credibilidad y el sentido de responsabilidad del presidente del Gobierno. Fue hiriente cuando arremetió con la figura de relator o mediador, denunció a los partidos constitucionalistas que se afanan en pactar con quienes no lo son y quieren romper con el sistema democrático, vetando incluso a partidos constitucionales, e hizo gala de su capacidad para ridiculizar a quienes no piensan como él, Sánchez en este caso, cuando dijo que la figura del relator equipara a nuestro país con Yemen o Burkina Fasso.

Entre los asistentes se encontraba José Enrique Serrano, diputado y personaje hoy ninguneado por el presidente. Ha negociado más que nadie por parte de los socialistas, desde el Gobierno y desde la oposición. Ha sido parte fundamental en el pacto antiterrorista, el pacto por la Justicia, pactos económicos y laborales, pactos con nacionalistas… Nunca recurrió a figuras ajenas a lo que negociaba.

A Sánchez le resbalan las críticas, pero debería andarse con cuidado: mensajes de tanta enjundia como los de Alfonso Guerra hacen reflexionar a quienes empiezan a dudar de Pedro Sánchez. Incluso dentro de su Gobierno.