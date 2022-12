La espectacular iluminación navideña del centro de Jerez, inaugurada el viernes, se encendió ayer en dos fases, no al unísono como el día anterior. Primero la de algunas calles pero no la de la Calle Larga -como se aprecia en la imagen-, que no se encedió hasta las nueve de la noche, lo que causó extrañeza en los jerezanos y los visitantes que paseaban por el centro.