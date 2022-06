In Memoriam a Regla Naval Izquierdo

Añorada amiga Reglita:

Imposible es verbalizar tu figura de 'Ángel Resplandeciente' siempre dispuesta y en constante alerta a la ayuda, al mejor consejo y a la compasión de las gentes.

Acabas de alzar el vuelo a tu morada celestial con majestuosidad, después de tu impronta en este mundo con longevos años de amor, y consideración a los demás, presidida como no por tus dotes bondad y caridad. Recuerdo con nostalgia esos ratos vividos en la barriada de la plata, donde tu inmensa cristiandad, emanaba como luz cenital, y en la que pasábamos horas comentando las distintas opciones filosóficas con calma y serenidad.

Hace ya años, en una de nuestras charlas, te pregunté de sopetón ¡Querida Reglita¡ ¿Te has preguntado alguna vez, donde termina la luz y donde comienza la sombra?. Tenía en mi mente la reflexión metafísica del episodio de la Caverna de Platón. Dudaste un par de segundos y de pronto con energía y determinación, me contestaste: Antonio, el único faro de nuestra existencia ante problemas metafísicos es la FE, pero no rehúyo tu pregunta. Quizá la oscuridad, es esa luz detenida que generan nuestras dudas existenciales que cercenan nuestras aspiraciones a disfrutar de los momentos fugaces de felicidad. Solo puedo añadirte mi Antoñito (Me conoció desde niño) unas estrofas: “ Somos algo más que vemos, algo menos que inquirimos, lecho del agua que soy, tu los dos somos el rio. El aire tiene el tamaño del corazón que respiro y el Sol tiene la Luz con que yo le desafío. Nuestras creencias se forman con nuestros propios delirios, Me quedé emocionado al mismo tiempo que observaba en su mesita de trabajo unas páginas abierta del poeta del pueblo Miguel Hernández 'El mundo es como aparece'.

Reglita, cumplida con creces tu tarea en la tierra, tu Alma ya orbita sobre la cruz del 'Cristo Redentor' que te acoge con dulzura y entrañable AMOR.

Todos aquellos que te queremos quedamos en absoluta 'Orfandad', recordando el soneto de Rubén Darío 'Lo Fatal'. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura que esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de estar vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente.

Reglita Dios permita que desde tu atalaya espiritual, sigas irradiando notas de amor y de bondad.