Incompatibilidades

HAY realidades que han pasado el filtro incontestable de la Historia. Certezas que no pueden ser rebatidas con argumentos válidos porque nunca han podido superar el veredicto irrebatible del tiempo. Sin embargo, cuando el paso de los años entierra en el olvido colectivo hechos que nunca podrán ser borrados de la conciencia intemporal de la raza humana, el mundano afán del hombre por alcanzar y conservar el poder, siempre estará dispuesto a resucitar intentos para manipular a gentes pusilánimes o incultas, crédulas o ignorantes.

La contrastada imposibilidad del comunismo, la incapacidad absoluta de los que se dicen comunistas para resolver los problemas que nos preocupan, su irrealizable adaptación, en la vida real, a las teorías que pretenden mostrarlo como “solución” al eterno conflicto de la desigualdad o la injusticia, son certidumbres avaladas por los desastres, cataclismos y genocidios que todos los intentos de poner en uso esta doctrina, no apta para seres humanos, han protagonizado.

Me asombra la tozudez con la que algunos vuelven, una y otra vez, a intentar convencer a las masas para que crean en postulados más que caducos, en propuestas irrealizables, en “razonamientos” que no llevan más que al sufrimiento, la falta de libertad y la sangre; me asombra porque, a pesar de los años, sigo siendo algo ingenuo…

Me sorprendería el éxito –escaso, pero real- que esos proyectos y los que los venden encuentran entre las gentes, si no fuese porque esas masas globalizadas de individuos sin criterio, o henchidas de desesperada esperanza, alimentadas, bien por revanchismos inconfesables, bien por vergonzosa ignorancia, bien por insufribles agonías, siempre han estado ahí y, por lo que se ve, siempre lo van a seguir estando. Forman parte, tristemente, de una sociedad amorfa, moldeable, impersonal, o exasperada por la miseria; compuesta por personas sin alternativa, sin recursos intelectivos suficientes para darse cuenta de lo evidente, sin capacidad para reaccionar ante lo históricamente obvio, sin posibilidad de situar al individuo por encima del colectivo, o sin capacidad para no seguir creyendo en promesas cubiertas por el moho de la desvergüenza. Son como clones, asimilados unos a otros; copias gregarias de manadas estructuradas a imagen y semejanza del “profeta” de turno; desoladoras parodias de hombres libres, reflejos borrosos y caducos de una pretendida realidad fabricada desde el engaño populista, propiciada desde un púlpito al que sólo se sube por la escalera de la mediocridad o la envidia, resguardadas en la violencia, sutil o manifiesta, de quien no tiene otro argumento para imponer, que no defender, el anarquismo excluyente y selectivo.

El gris es el color que abandera estas mareas de anodinos compulsivos, pertinaces e incorregibles. La esperanza en alcanzar lo que se saben incapaces de lograr por méritos propios, es la espoleta que alimenta con terca obstinación su irremediable ineptitud. No les importa el “cómo”: ¡lo que haga falta!, les importa el “cuándo” –ayer mejor que hoy, pero si no, mañana-; el fin justifica sus medios: asegurar lo que no se puede, decir lo que se quiere escuchar, prometer lo imposible… todo les vale: a unos para “llegar”, a otros para vengar.

Los grandes desastres que los humanos hemos protagonizado a lo largo de nuestra Historia, siempre han tenido vencedores y vencidos, pero no olviden que la “Historia” sólo la escriben los primeros. Al que pierde no le queda otra que callar, es quien gana el que “decide” cómo se va a contar lo que pasó y qué parte de ello es lo que va a llegar a las generaciones futuras. Servirse de esta circunstancia para mentir sobre lo que fue y mentir sobre lo que será ha supuesto la salvaguarda para la continuidad de argumentaciones tan falsas como repugnantes, traidoras y letales.

A los pretendidos comunistas que sobreviven, los salvó de la extinción el resultado de la Segunda Gran Guerra. Por fortuna, la alternativa hubiese sido mucho peor, las hordas nazis sucumbieron ante la alianza de un mundo que tuvo que contemplar, y asumir, con espanto y consternación, las inimaginables atrocidades de las que el ser humano es capaz. Entre los aliados estaba aquella Unión Soviética que fue, también, cuna de horrores miserables e inhumanos, pero que con la victoria de los aliados reforzó su presente y aseguró su futuro por unas cuantas décadas más. Los extremos, como “los extremeños” de la obra teatral de Muñoz Seca, “se tocan”, da igual del lado desde el que voceen; los populismos sólo benefician a quienes los predican, igual da que te griten mil veces cada día lo contrario; la mentira siempre miente, nunca, por mucho que se repita o muy alto que se afirme, se convierte en verdad.

No debieran ofenderse, ni siquiera sentirse aludidos, por esto que escribo, las personas de buena voluntad que, por causa de cualquiera que fuese la razón, estén convencidos de defender, desde posiciones próximas al comunismo -nadie se mantiene vivo dentro de un “comunismo total”, es incompatible con lo humano, el progreso y la libertad- algo en lo que creen y piensan beneficioso para los demás; si este es el caso, para gozar del respeto merecido, sólo les pido, y exijo, coherencia. Pero no es de estas pocas personas -ojalá fuesen muchas más- de las que hablamos, o escribo, lo sabemos todos: ellos, los fuleros embaucadores, también; lo hacemos para delatar a los pancistas sin escrúpulos muy capaces de “vender su piel a Stalin” a cambio de unas dietas para gastos “de gestión”, coche oficial, poltrona y una pensión vitalicia, impenitentes mendaces, buscavidas a costa del sudor ajeno, cínicos y lenguaraces en fin. Hay incompatibilidades imposibles de ser compatibles