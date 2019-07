Incomprensible injerencia de la RFEF

Efectivamente y como imaginábamos ayer, el sábado llegó con sobredosis de información unilateral. Información masiva generada por ese derbi madrileño a orillas del Hudson y que ha dejado en el madridismo el mayor sofocón en años, en muchos años. Y fue tal la sobredosis que hasta dejó sin foco esa boutade de la Real Federación Española de Fútbol corrigiéndole la plana a la LaLiga en cuanto a la programación de la inminente campaña.

El siete infligido por los del Cholo a los de Zizou acaparó casi toda la actualidad del fútbol patrio, y eso que pasaron cosas. Pasó, por ejemplo, como un vendaval el Sevilla de Lopetegui sobre la grama del Opel Arena de Maguncia. Un Sevilla que ha puesto en manos del ex seleccionador un ramillete de futbolistas para que tenga donde elegir a su gusto. Igualado el duelo con el Everton y resuelto por la verticalidad de Ocampos, laminó luego al anfitrión con una manita.

Dando mucho pie a las sensaciones positivas, el Sevilla se hizo con la Opel Cup desfilando a paso de oca y con una estrella que lució con luz propia en el área rival, el letal Munir. Y es que con este hispano-marroquí ya el Sevilla no tendrá el menor reparo en deshacerse de Ben Yedder para, de camino, recomponer la caja de caudales. Fernando, Jordán, Pozo en un carril, el israelí Dabbur, el jugón Óliver y los habituales Navas, Banega y la compaña ofrecieron sendos recitales.

Y la jornada hizo que pasase de puntillas un hecho de calado, la injerencia de Rubiales en la Zona Tebas. No me gusta el fútbol del lunes y sí me parece aceptable en viernes, pero mientras no entierren el hacha de guerra los dos mandarines, mal irá para el normal funcionamiento de nuestro balompié. No sé a qué viene este descalzaperros de la juez de Competición, pero insisto, urge que Rubiales y Tebas se dejen de pelillerías y vayan en serio de forma definitiva.