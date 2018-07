Incomprensible

Jerez deja "escapar" hasta cuatro millones de euros al año por no sacar a concurso la publicidad en marquesinas, vallas o señalética urbana propiedad municipal. La información, publicada en este medio, se conocía dos días antes de que las firmas bodegueras que facturan más de un millón de euros anuales hayan puesto el grito en el cielo, y no es para menos, por el daño que les está causando la subida del impuesto de actividades económicas prevista en la última modificación de las ordenanzas fiscales. La denuncia, hecha este lunes por el presidente de la patronal Fedejerez, Evaristo Babé, quien ha alertado del freno que supone a las inversiones y, por tanto, a la creación de empleo, viene a confirmar el error de una medida que bien podría haberse evitado, más aún cuando se dejan de ingresar cuatro millones de euros por dejadez en la gestión. La pérdida de este dinero tan necesario duele aún más cuando el Gobierno local no ha dudado en recordar a las bodegas que el Ayuntamiento está intervenido por Hacienda al estar sometido a un Plan de Ajuste y que, por tanto, debe mantener la subida. Efectivamente, existe un documento que le obliga a buscar ingresos de debajo de las piedras, pero que, sobre todo, le exige gestionar marcando prioridades y, entre éstas, está crear las condiciones para que las empresas, sean del tamaño que sean, estén cómodas en nuestra ciudad, como le ha recordado Fedejerez. Más aún cuando hablamos del quinto municipio de España con mayor tasa de paro y cuando, según los informes del propio interventor, este plan no se está cumpliendo en otras medidas. Con cuatro millones de euros se pueden hacer muchas cosas, la primera se podría haber evitado aumentar la presión fiscal teniendo en cuenta que lo que se prevé recaudar de más con la subida del IAE son 1,7 millones de euros. Siguiendo con las cuentas de la vieja, se podrían también haber incrementado, por la especial situación de Jerez, los 1,2 millones de euros destinados hasta junio a ayudas sociales y así se podría seguir con una larga lista de necesidades, como mejorar la limpieza de la ciudad. Todo suma en un ayuntamiento arruinado en el que cada euro es oro.