La incesante oleada de cambios tecnológicos en la que vivimos está ocasionando una sensación general de desconcierto ante el desafío que supone para el ser humano digerir la gran cantidad de nuevas formas de conocimiento que, a su vez, vienen acompañadas de variaciones en la manera de relacionarnos los unos con los otros. Nuestro día a día no se entiende sin la presencia de múltiples dispositivos, los cuales están teniendo, aparte de protagonismo, un desarrollo impensable tan solo unos años atrás. Es como si aquellos mundos ideados por maestros de la ciencia ficción como Bradbury, Asimov o Huxley, entre otros, no sólo nos hubieran alcanzado, sino incluso sobrepasado. En este mismo Diario José María Álvarez Pallete hacia una realista aproximación a todo ello (IA: Es el momento de pararse a pensar, 18 de abril).

En el campo de la psicología, las transformaciones impulsadas por los avances tecnológicos también se dejan notar. Ejemplo de ello, es la irrupción reciente de la figura del Psicólogo-Chatbot, que, aunque hasta hora se ha desarrollado especialmente en tareas de evaluación psicológica (como en el caso del bot llamado SentinoBot), se augura alcanzará funciones no sólo valorativas, sino también de intervención sobre múltiples dificultades a través de un entorno digital. Quienes nos dedicamos a esta profesión sabemos que, en la mayoría de los casos, los mejores resultados terapéuticos se consiguen de las terapias cara a cara donde no hay intermediación de una pantalla. Del uso en la investigación de métodos estadísticos que tratan de encontrar la mejor evidencia científica, se ha obtenido resultados que indican que la modalidad de terapia online, cada vez más usual por las comodidades que entraña, no es equiparable en eficacia a la terapia presencial, y que dicha forma de tratamiento psicológico no está recomendada para todos los casos. Uno de los inconvenientes de la terapia online, viene de la pérdida de información procedente de otras formas de comunicación no verbal. Esto conllevaría, a su vez, un mayor obstáculo para dar una respuesta adecuada a dificultades que pudieran surgir en la terapia que requieran de un contacto más humano y tener en cuenta otros factores que son invisibles desde una plataforma virtual. Otro escollo, no menos importante, lo constituiría el hecho que no esté en manos del profesional el poder brindar un ambiente íntimo y tranquilo donde procurar el buen desarrollo de las sesiones.

Si a lo expuesto respecto a la terapia vía online, le añadimos ahora los posibles relevos que los chats conversacionales apoyados en la inteligencia artificial pueden hacer del terapeuta, entenderemos que, además de fortalecerse las desventajas expuestas para la terapia a distancia, nos encontraríamos con nuevas dificultades propias del buen hacer terapéutico. Entre estos nuevos impedimentos, me gustaría resaltar la pérdida de la alianza terapéutica como un elemento común fundamental en cualquier forma de terapia psicológica. Este término hace referencia a la importancia que tiene la consideración positiva del cliente respecto a su psicoterapeuta y el vínculo afectivo establecido entre ambos en el avance del proceso de cambio terapéutico.

Existirían, de esta manera, varios ingredientes por los que sería adecuado pensar en que esta nueva “dimensión terapéutica” - la que nos traen al campo de la psicología los bots conversacionales tales como ELIZA, Serenity, Yalice-bot, el ya mencionado SentinoBot, o el más popular y genérico ChatGPT, entre otros - no puede ocupar el lugar de la terapia psicológica más propiamente interpersonal. No obstante, no es menos cierto, que esa nueva forma de hacer terapia de la que hablamos, abre una vía en la psicología que se hace cuanto menos necesaria explorar.

Es decir, considero que no debemos caer de antemano en el error de desacreditar esta nueva vía de asistencia, ya que puede convertirse en un complemento útil en circunstancias especiales donde no existen otras posibilidades; aunque sí creo conveniente realzar, al menos, la importancia de que está nueva herramienta tecnológica esté debidamente regulada, dado el papel nada desdeñable que puede tomar en la vida de las personas en un futuro más que inminente.