Interés cultural

Estamos a muy pocos días de la vuelta a las urnas. Ya hace tiempo que se presienten momentos de máxima expectación. Los ciudadanos han soportado estoicamente las infinitas promesas de lo que podría ser pero que no llegará, casi seguro, a cumplirse. He echado en falta en todos estos días de buenas voluntades, la apuesta de los grupos por un mayor apoyo a la cultura de lo que ha existido hasta ahora. Parece como si la cultura en general y el arte en particular, han sido asuntos que, a la mayoría de los políticos, les ha traído muy al fresco y les ha pillado con el pie cambiado. Puedo decir que no he visto nunca a ningún concejal de esa izquierda nueva que tanto presume en ninguna exposición; es más, creo que la mayoría de los concejales - sálvese, por supuesto, el edil del ramo y algunos de los del partido popular, que tengo que manifestar, en honor de la verdad, que nos los hemos encontrado en muchos de los eventos culturales existentes en la ciudad - no saben dónde está la Sala Pescadería ni qué cosas ocurren en la Sala de Profundis - me cuesta creer que sepan cuál es el edificio en el que se encuentra este importante espacio cultural -. He organizado en estos cuatro años muchísimas exposiciones en casi todas las salas de Jerez, sólo he visto a la Señora Alcaldesa en una ocasión, nunca han asistido concejales de esos partidos de siglas nuevas, de parecidas ideas y ningún interés por lo artístico. Deben estar preocupados en otros asuntos. Por cierto, a estos aspirantes a ediles, con objeto de que si, por casualidad o porque los pactos - que no las intenciones de muchos ciudadanos - los eleven a las estancias regidoras y para que dejen asomar un poco de lustre artístico, les diré que, en la Sala Pescadería, mientras los ciudadanos estén votando, ya que ese edificio es Colegio Electoral, pondrán contemplar una magnífica muestra de un importante artista. Vayan, véanla y muestren interés por ella. A lo mejor le sirve para no dar tan paupérrima imagen cultural como han hecho hasta ahora.