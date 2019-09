Intoxicaciones políticas

Facua ha tomado la delantera en el caso de la listeriosis y gracias a la labor de esta federación de consumidores se ha ido arrojando algo de luz entre tanta confusión y espectáculos políticos vergonzantes. La crisis alimentaria y sanitaria está contaminada por la política y no han tardado en alzarse voces claramente tóxicas. ¿Que Facua sea o no un chiringuito -sin entrar en esta polémica- es relevante en el caso de la listerioris? El ataque directo y personalísimo al portavoz de esta federación, Rubén Sánchez, no deja de ser igualmente bochornoso dada la gravedad del caso. Su trabajo ha sido clave y loable.