En nuevo caso de agresión al personal sanitario ha tenido lugar esta semana y van... Es normal que los ciudadanos se pongan de los nervios cuando tienes que estar en Urgencias horas esperando que te atiendan. Pero no lo es que en muchos casos estemos usando las urgencias para saltarnos las listas de espera de la Atención Primaria y colapsando un servicio, que es para casos realmente urgentes, con cosas que podrían y deberían ser tratadas en nuestro Centro de Salud. ¿Qué sentido tiene ir a urgencias porque el crío lleva 3 días con fiebre? ¿Para qué se piensan que están los pediatras del centro de salud? Pero al margen de eso es de todo punto incomprensible, que volquemos nuestra desesperación y nuestro malestar por la espera, con los mismos profesionales que nos tienen que atender y curar. ¿No se dan cuenta algunos de que esos a quienes insultan por supuestamente tardar en atenderles son los mismos a quienes confían su salud? No les quepa duda de que a pesar de todo, los profesionales harán bien su trabajo, con o sin insultos. Pero por favor piensen, que no es el personal sanitario quien decide cuántos hay trabajando en cada turno, ni mucho menos que en una jornada laboral haya que atender a decenas de enfermos, de toda índole y gravedad, que en unos casos se atienden con rapidez y en otros, más complicados, necesitan más tiempo. No son los facultativos, ya sean profesionales de la medicina o la enfermería, quienes organizan los servicios y muchos menos quienes contratan a más o menos personal para los centros de salud o los hospitales. ¿Cuántas manifestaciones reclamando más tiempo para atender mejor a los pacientes han realizado ya los médicos de atención primaria en Jerez? Son otros, y nunca están ni en la consulta, ni en urgencias, sino en sus despachos, quienes organizan nuestro sistema de atención sanitaria. Es a ellos a quienes debemos mostrar nuestra frustración y exigirles más tiempo de atención y más profesionales para hacerlo. Lo demás, agredir o insultar al profesional, es absolutamente indecente, y sobre todo...¡inútil!