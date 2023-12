La casualidad existe. También los fenómenos de convergencia. Acabo de dejar -apenas tres pasos atrás- el bar Cristina y me salta en el grupo de WhatsApp ‘Vogue España’ la siguiente referencia textual: “Llevo 12 años siendo fiel a mi peluquera”, confiesa una editora de belleza de Vogue. “Cuando se encuentra un estilista que, además de ejecutar bien el corte y el color, consigue conectar con el cliente y entenderle en casi todos los momentos de su vida, ocurre la magia. Y se consolida una de las relaciones más duraderas”. La literalidad viene que ni pintiparada. Muy al hilo. Sonrío cuando leo este entrecomillado. Porque acabo de finalizar una sesión -un intercambio de impresiones, una escucha didáctica- en la popularmente conocida como la oficina de Pepe Castaño, sita en dicho bar y cuyo parlamento de sociología local dirige cada mañana nuestro querido amigo y cofrade de Jesús Nazareno -reunión la suya muy en la onda de Pedro Salinas (esto es: comúnmente de libre acceso sin necesidad de cita previa) a la que acuden a diario notables contertulios a la manera de un senado de sabios a la jerezana-. Sentar las posaderas entre la gentileza de estos prohombres del conocimiento -profundo, no experimental- de la ciudad -todos ellos soberanos en el habla y en el garante del dato- guarda semejanzas con un aula de la Facultad de la Intrahistoria Jerezana. Así de sencillo y así de esclarecedor.

A este tenor conviene constatar cuanto históricamente se fraguó en Jerez a principios de los años 70. Un hecho -un logro, un hito, una heroicidad profesional- del todo desconocido -o cuasi- a día de hoy. Repetimos por activa y por pasiva que las nuevas generaciones de jerezanos -tan enfrascadas en las pantallas planas de los dispositivos teóricamente inteligentes- no conocen de la misa la mitad no sólo de quién fue quién en el Jerez del pasado siglo XX sino el memorándum de sus iniciativas más memorables. Contextualicemos. Hagamos un ejercicio de coherencia retrospectiva. Partamos de dos nombres propios: José Castaño Rubiales y Antonio Romero Rodríguez. Ambos consiguieron un imposible entonces -una quimera hecha realidad-. Porque se entendieron a la perfección. Porque no tuvieron ni un sí ni un no durante muchos años de relación afectiva. Porque se llevaron a las mil maravillas. Pepe Castaño guarda unos muy gratos recuerdos de Antonio Romero -hoy disfrutando de la presencia de su Virgen del Valle-.

¿Por qué hacemos alusión a sendos jerezanos? Porque ellos dos fueron los artífices de la dignificación de la profesión del gremio de peluqueros, que no estaba oficializada ni colegiada hasta entonces, no sólo Jerez intramuros sino a nivel nacional. Este merecimiento se desconoce en Jerez. Que los peluqueros españoles contaran a partir de mediados de los 70 con el aval de un carné profesional -valedero además para cobrar el desempleo y adquirir otra a serie de contraprestaciones, como por ejemplo el derecho de la asistencia médica- se tramite y se oficializa gracias a Antonio Romero -jefe de sección del Sindicato, funcionario del Estado por oposición (alcanzó Antonio no pocos objetivos para distintos gremios de trabajadores, como el de bodegueros, el de basureros, el de transportistas y finalmente el de peluqueros)- interviniendo en este último gremio también Pepe Castaño. Con anterioridad, si un barbero se veía en la obligación de paralizar su profesión por los motivos de fuerza mayor que fuesen, no le quedaba otra que las manos atadas y “pasar hambre”. Pues el oficio sólo obtenía correspondencia económica en el pleno desarrollo de su desempeño. Este giro copernicano, este avance, este cambio transformador del gremio se fragua, se gestiona, se consolida durante y a partir del III Campeonato Nacional de Peluquería Masculina -convocado por la Agrupación Nacional Sindical de Peluquería de Caballeros- que Pepe/Antonio traen el 1 y 2 de mayo de 1976 a la ciudad de Jerez como localidad anfitriona. Hete aquí el germen de cuanto -no aduras penas ni a trancas y barrancas- podríamos denominar como una contundente y definitiva hazaña. Antonio era el contacto con el Estado y Castaño con todos los peluqueros de España. Este Campeonato fue el alfa del gran cambio en la profesión. No por arte de birlibirloque en tanto Antonio metió en el ajo a personas determinantes y Pepe concitó el interés y la ilusión de todos sus compañeros.

Procedamos a un suelto cronológico. Durante el primer año de la década de los 70 Pepe Castaño decide movilizar al sector de los barberos. En aras de una doble vertiente: su mejora profesional y social. Comienza a viajar, a desplazarse por todo el suelo patrio, aprovechando la agenda de los fines de semana. Enseguida asiste, en calidad de peluquero, al campeonato del mundo que tiene lugar en Barcelona. En 1974 Castaño es elegido Secretario General de la Asociación Nacional de Peluqueros en una asamblea celebrada en Valladolid -cargo que desempeñaría a lo largo de más de diez años-. El Campeonato Nacional enseguida adquiere gran auge. El primero se celebra en Almería, el segundo en Barcelona y el tercero en Jerez -al que asisten más de 2.000 personas de toda España-. Antonio Romero -incansable trabajador, persona seria y formal, muy capacitado para las negociaciones- se encarga de gestionar técnicamente las relaciones con las instituciones y con el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Cultura. Cabe recordar ahora al delegado del Sindicato Pedro Argudo. Para entonces Castaño ya frecuentaba Madrid preparando el futuro del sector (habida cuenta conocía de primera mano las nuevas tendencias -las técnicas- que ya emergían en el extranjero). En el Campeonato Antonio se encarga de la labor institucional y Castaño de la especialización profesional. Ambos conforman un equipo práctico, resolutivo y eficiente.

Por Jerez pasaron aquel mes de mayo de 1976 -más concretamente en el acto de presentación del certamen que tuvo lugar en González Byass- personalidades como el peluquero Juan Leveque, Antonio Melado o el relevante representante sindicalista Mariano Pastor. Allí se fragua, merced al intachable trabajo realizado por los mentados Pepe y Antonio, los logros que consiguieron para este gremio en toda la nación, el avance histórico, crucial, para los barberos, que pasarían además al género de peluqueros. De Jerez a España. Nadie olvide cuanto aquí se ha expresado como acto de justicia en el tiempo. Y como merecido tributo a dos personas a las que el sector nacional de los peluqueros tanto deben. ¡Conste en acta!