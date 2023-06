Tecleo este artículo sin intención de hacerle el vacío a nadie en tanto crecen sus renglones con tendencia social. Escribo, eso sí, a vuelapluma aunque no al voleo pues pongo en negro sobre blanco algunas anotaciones de días atrás con nombres propios. La semana pasada -todas así son desde la atalaya de las primeras horas de cada lunes- ensancha su envergadura de personas de carne y hueso -algunas otras son de hielo, frías como el témpano del ego desprovisto de empatía-. Aquí vuelco gente de bien, protagonistas nada pretensiosos del Jerez público o privado. La crónica social también acoge -en derechura- ciudadanos anónimos. O no tanto. Principio la redacción con el más sentido pésame a los familiares de Paco Botica. El paisanaje humanitario de la ciudad jamás se hubiese entendido sin este hombre tan servicial cuyo corazón irrigaba sangre de fraternidad. Ha fallecido henchido de satisfacciones y ahíto de su asignatura pendiente: ser Rey Mago. Él, que fue majestad de acciones solidarias allí donde apenas nadie decía oxte o moxte. Su ejemplo no ha quedado en las Quimbambas, ni mucho menos, sino en la consideración unánime de este Jerez que sí sabe aplaudir la autenticidad de las acciones solidarias sin falsas apariencias. ¡Una ovación -sin ruido ni oropeles- para el bueno de Paco Botica quien -como así señala el verso de José Ángel Valente- “se fue en el viento,/ quedó en mi sangre”.

En los nacimientos -¡natalicio: qué bella y arrebatadora palabra!- siempre subyace un halo de poesía y alcance abstracto que dan sentido y sensibilidad a la vida. Sentido y sensibilidad, en efecto, como el título de la película protagonizada a mediados de los años noventa por la incombustible Emma Thompson y basada en la novela de la escritora británica Jane Austen. Y poesía y alcance abstracto que bien pudieran definirse con versos de Felipe Benítez Reyes: “Tuvo fulgor de joya y estaba bien tratarla / con el rigor que exige su rango de abstracción. / Era un cuerpo de niebla, y era oscura. / Al ritmo que marcaba ordené yo mi vida. / A sus pies puse entonces lo mejor que tenía”. En este artículo periodístico que se quiere “crónica de aquí” hemos de constatar dos nuevos alumbramientos. Felicitamos por ende a Juan Delage Comella -un cofrade de cuerpo entero y un nazareno que viste túnica negra y viste túnica blanca-. Juan -cristiano muy formado- acaba de ser abuelo. Ha llegado a este mundo el recién nacido Antonio Delage Ruiz. Luminosa la foto que su abuelo me envía. Enhorabuena a sus padres María Luz Ruiz Espín y Antonio Delage Román. El bebé ha nacido en Cartagena porque su progenitor es marino, Teniente de Navío. Un abrazo a su vez para los abuelos: Teresa, Lourdes, Javier y Juan. ¡A celebrarlo como Dios manda!

También ha sido abuelo el académico y miembro del Centro de Estudios Históricos Jerezanos y siempre amigo Paco Antonio García Romero. ¡La buena nueva me dio un alegrón enorme este pasado martes al término de la sesión de la Real Academia de San Dionisio! Ha nacido Paula, hija de Rocío Yera y Paco Antonio García. “El encuentro de Paula con su hermana Claudia ha sido precioso”, me cuenta el padre de la recién nacida. Suele ser un momento de vellos de punta. Y de lágrima a punto o bien derramada con intensidad de cataratas del Niágara. Porque un hermano es un tesoro inacabable. Paco Antonio -un intelectual que no necesita presentación- estaba que no cabía en sí. Decía David Suzuki que “una de las alegrías de ser abuelo es volver a ver el mundo a través de los ojos de un niño”. Paco Antonio García Romero siempre ha sido joven de aspecto -¡está hecho un chavalín!- y de condición -¡puro Rilke y el chiquillo que llevamos dentro!-. Paula es bendita rama que sale de un árbol genealógico -tanto paterno como materno- de muchos quilates humanos, humanistas y humanitarios. ¡Bienvenida sea! Y, hablando de niños y además de niños cofrades, muchísimos este sábado en plena calle Larga confeccionando -bajo un sol de justicia al inicio y una noche de estrellas al término- las alfombras de sol y sal destinadas al Santísimo, el Amor de los amores. Ambientazo de excepción. ¡Enhorabuena al Consejo de la Unión de Hermandades presidido por José Manuel García Cordero! Los niños de las Hermandades son el futuro de nuestra gran Semana Santa. ¡Cuidémoslos al máximo!