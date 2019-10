Jerez: Pepe Soto Ríos al pie del cañón

Pepe Soto Ríos -ya fuera de la cobertura laboral- es el Relaciones Públicas por el que toda empresa moderna apostaría a pies juntillas. Conozco de mil amores la fecundidad de su trayectoria profesional. Y cuando explicito “de mil amores” no me refiero -dando un quiebro estilístico o chutando un juego de palabras- a su/nuestro amigo común Josele Amores, otro baluarte inasible al desaliento que gestiona también por cuotas de máxima operatividad.

La Historia de la Cultura nos remite irremisiblemente a Gustavo Buquet -ya incluido al fin en la materia de algún que otro pujante máster universitario-. Y Gustavo Buquet afirma -me lo tuve que aprender de cabo a rabo cuando entonces- que la efectividad es un bien social.

También, por ende, la creatividad. Sobre todo en un mundo actual tan carente de imaginación. Y ya sabemos a ciencia cierta que la imaginación es la voz del atrevimiento, según máxima de Henry Miller. Y atreverse -¿quién osa dudarlo?- es un verbo dinámico ligado en su causa-efecto al desarrollo y al progreso personal.

Pues bien: la efectividad es Pepe Soto antes y después de su jubilación o prejubilación. Bien lo saben sus compañeros que tanto promovieron y promueven loables iniciativas culturales: léase Caja de Ahorros de Jerez, Caja San Fernando o, en orden cronológico, la Fundación Cajasol. Cuando la empatía -tan asible al modus operandi empresarial- no era un vocablo in, no era un vocablo técnico, no era un significante de la era de los millennials, ya Pepe lo singlaba en sí mismo.

Fue, a este tenor, el hombre orquesta muy en boga ahora en el staff empresarial. Valga decir: la ambivalencia, la transversalidad, la multiplicidad. Un adelantado con creces a su tiempo. Si no, hinquen codos en el programa europeo ‘Horizonte 2020’ y enseguida detectarán cuanto aquí expongo.

Pepe siempre ha asumido la encarnación identitaria para con la institución que representa. Su minúscula libretilla de notas al bolsillo y el bolígrafo Montblanc que caligrafiaba letras de mayores encomiendas. Cuerpo menudo, dicción de comunicador nato, serenidad en el habla, antaño a caballo entre Sevilla capital y la ancha provincia de Cádiz.

Viene a colación este introito porque Pepe sigue erre que erre al pie del cañón. Como un Homero de la épica posmoderna.

Y no sólo desempeñando la función de abuelo felizmente complacido con su descendencia. Sino dale que te pego -poniendo pies en polvorosa de la ceca a la Meca- en pro de acciones solidarias: la entrega al prójimo como radiografía del alma. ¡Pobre del indolente que, como contraejemplo, “sólo regula el sobrante numérico de la nada”! Pepe, que tiene algo de andares saltarines de Dustin Hoffman, trabaja a destajo -voluntario ejemplarizante- por la ‘Asociación Española Contra el Cáncer’.

Lo penúltimo de la Chocolata y Rafa Caballero ha sido todo un pelotazo. La Chocolata, en su heterodoxia artística, no responde a ningún arquetipo convencional. Y gusta sobremanera a sirios y troyanos, a sirios y caldeos, a sirios y persas, a sirios y asirios. Formó el taco y armó la marimonera el pasado día 21 de septiembre.

No contento con eso -que lo está a raudales- Pepe, junto a otro grupo de hacedores bienintencionados, ha organizado para el viernes 25 del corriente mes de octubre otro espectáculo a favor de la ‘Asociación Española Contra el Cáncer’: un concierto de la Orquesta de Plectro ‘Atlantida’. En el refectorio de los Claustros de Santo Domingo. Al módico/simbólico precio de 10 euros la entrada. A la venta en Mala Música, Bar La

Moderna, Azul Stoque, Musart, Despacho AECC Hospital Jerez (segunda planta) y sede AECC (calle Cádiz). Consensuen agendas los lectores de esta columna -que se quiere salomónica- en papel prensa. Tatúen con grafito la fecha en el calendario que pille a mano. ¡Démosle de nuevo un derechazo en toda la quijada a la innombrable enfermedad! Derrotarla -con efectividad, al estilo de la máxima de Gustavo Buquet- también es un bien social. ¡Al lío!