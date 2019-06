Jerez en calma

Resulta extraño, pero por una vez Jerez no es noticia por trifulcas políticas, enredos de pactos o coaliciones, intrigas en los partidos o escándalos. Mientras medio país anda debatiendo qué va a pasar con los gobiernos de muchos ayuntamientos o comunidades, aquí parece como si se hubiese parado el tiempo. El resultado de las elecciones de hace una semana, con victoria de un PSOE que volverá al gobierno municipal, no permite cábalas arriesgadas como en otros lugares y da la sensación de que en general los partidos se han tomado una semana de descanso y han decidido hacer borrón y cuenta nueva, sabedores de que está, como suele decirse, todo el pescado vendido. Tal vez, eso sí, dentro de algún tiempo asistamos a cambios en aquellos partidos que no lograron sus objetivos: sabremos si Antonio Saldaña estará cuatro años más en la oposición o si le esperan otros retos; qué pasará con Ciudadanos con un candidato que además de concejal es senador desde hace poco; el papel que tendrá la izquierda de Adelante Jerez y Ganemos, que respaldarán de nuevo a Mamen Sánchez y hasta podrían entrar en el gobierno para darle más estabilidad y coger oxígeno pues al PSOE no le interesa que desaparezcan; el futuro de Vox que se quedó por poco fuera del Ayuntamiento (no olvidemos que con renuncias de candidatos a una semana de las elecciones); y la continuidad del proyecto de Jerezanos en Acción, que tampoco obtuvo acta el 26-M.

Por lo pronto, dentro de dos semanas se constituirá la nueva Corporación local y poco después conoceremos el nuevo gobierno de Mamen Sánchez, esta vez más holgado y en el que los concejales no acumularán tantas delegaciones como en el pasado mandato. Tiene mucho trabajo por hacer el equipo socialista al frente del Ayuntamiento de una ciudad que sigue estando en puestos de cabeza de la lista maldita del desempleo en nuestro país: la cuarta según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Es cierto que esa cifra se ha reducido algo en los últimos años pero sigue siendo obscena e indecente: un 28,7%. Y también lo es que los ayuntamientos no tienen las competencias exclusivas en materia de empleo, pero sí tienen instrumentos para contribuir a crear el clima y preparar el terreno para la llegada de inversiones que generen puestos de trabajo. O por lo menos para no poner obstáculos y trabas. Para la llegada de las inversiones no hay nada mejor que la estabilidad y este mandato municipal que ahora comienza presenta un panorama político local mucho más tranquilo que en otras épocas. Eso debe ser aprovechado y quienes nos van a gobernar los próximos cuatro años no podrán poner excusas.

Son muchos los proyectos que no terminaron de arrancar estos últimos años y ahora es momento de reactivarlos desde la necesaria colaboración y lealtad institucional, tanto con la Diputación (sea quien sea finalmente su presidente o presidenta), la Junta de Andalucía en manos de PP y Ciudadanos desde diciembre o el Gobierno central de Pedro Sánchez, que apoyó a la alcaldesa en una de sus escasas visitas electorales a la provincia. Haya paz para poder trabajar.