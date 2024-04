Por donación de veras generosa de una persona excepcional quien suscribe puede hoy detallar -sin digresiones a pie de página- un documento tan gráfico como ilustrativo de la Semana Santa de 1949. Procedo a ojearlo y hojearlo con inquisitivo interés. Frente a mi retina se yergue el papel color sepia de la intrahistoria jerezana según su Semana Santa en blanco y negro. La redacción de estas páginas trasmina buenos modales de pura cepa. Escritura atenta a la corrección morfológica y sintáctica. La molienda del tiempo no le ha restado apetito de solemnidad formal. Las décadas no han desdentado ni su morfología ni su sintaxis. Aquí ni por asomo podemos hablar de versión impresa y de versión digital. La segunda opción no testaba siquiera en los remotos posibles de un mundo imaginario. Aquel año también de posguerra anclaba sus raíces de la piedad popular en el esfuerzo ímprobo de los cofrades por moldurar una Semana Mayor en cuarto creciente.

El dorso de la portada nos ofrece la literalidad de una misiva cursada por la vicaria general del arzobispado de Sevilla al sr. presidente de la comisión de la Unión de Hermandades de Jerez de la Frontera. Dice textualmente así: “Sevilla, 15 de marzo de 1949. Por lo que a esta Jurisdicción Eclesiástica corresponde, aprobamos el precedente horario e itinerario de las cofradías de penitencia de Jerez de la Frontera, que han de hacer estación a la R. e I. Iglesia Colegial en el presente año, esperando y confiando en el clero y juntas respectivas, y particularmente en la comisión de cofradías, que han de poner todo su celo y empeño en la puntualidad y orden, a fin de que todo se haga con verdadera unción religiosa, y además advertimos a la comisión de cofradías que debe estudiar y ver el modo de acortar algunos itinerarios, ya que algunos resultan largos y ello redunda, por el natural cansancio que el recorrido produce, en la falta de orden y devoción. Así lo decretó y firma el ilustrísimo señor vicario general, de que doy fe. Firman: Dr. Tomás Castrillo y Licenciado Magín Elena, notario eclesiástico”.

La Unión de Hermandades de Jerez de la Frontera estaba presidida por el sacerdote José Rodríguez Sallago. ¿A qué cofradías aludiría el vicario general en la velada denuncia o en la queja al trasluz de horarios “largos” y la consiguiente “falta de orden y devoción”? Veamos, seguidamente, qué número de cofradías y estructuración de jornadas nos ofrece este oficial “Horario e itinerario”. Dos cofradías el Domingo de Ramos: la Coronación de Espinas y las Angustias. En el recorrido de las cofradías observamos calles con otra denominación. En esto los años sí han impuesto el efecto rodillo de cambios a tutiplén. Por ejemplo las calles Alvar Núñez -hoy Arcos-, Cardenal Herrero -hoy Bizcocheros-, Marqués de Mochales -hoy Honda-. Las Angustias estaba cuatro horas exactas en la calle: de 20.30 a

00.30 horas y su itinerario incluía calles como Calvo Sotelo -hoy Consistorio- y San Pablo. El lunes Santo, mismamente dos cofradías: a la sazón Cristo de la Viga y Amor y Sacrificio. La primera con sede en la Parroquia del Divino Salvador y la segunda en la Iglesia de San Ignacio. La Viga pisaba calles como Plaza Escribanos -hoy Plaza de la Asunción-, Núñez de Villavicencio -hoy Plaza Plateros-, Alfonso el Sabio -hoy Tornería-, José Antonio Primo de Rivera -hoy Larga-. Amor y Sacrificio salía y se recogía en tres horas y media -de 21.00 a 00.30 horas- y pisaba la calle Ingeniero González Quijanos -hoy Francos-.

Asimismo dos cofradías configuran la jornada del Martes Santo. A saber: Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de los Remedios, radicada en San Juan de los Caballeros y con recorrido de cuatro horas -de 19.30 a 00.30 horas- y el Desconsuelo. Del mismo modo observamos calles de antaño en el itinerario de sendas corporaciones. Así: Eduardo Dato -hoy Plaza de la Yerba-, Marqués de Casa Arizón -hoy Porvera- o Plaza Julián Cuadra -hoy Plaza del Mercado-. Como el espacio restante se estrecha, y ahora compruebo que este ‘Jerez íntimo’ precisa de dos entregas -la próxima, y segunda parte de la columna de hoy, saldrá publicada el próximo lunes- aprovecho para rematar cuanto aquí se detalla con la curiosidad de la tarifa de precios de palcos y sillas en la Carrera Oficial. Abonos para toda la Semana Santa: palco, con seis sillas: 325 pesetas, silla en las tribunas de la Rotonda o de la calle Dr. Ramón y Cajal (hoy Lancería): 40 pesetas, silla en la tribuna plaza Reyes Católicos: 30 pesetas, silla en la calle José Antonio Primo de Rivera: 30 pesetas y silla en la calle Dr. Ramón y Cajal, plaza Reyes Católicos o calle Calvo Sotelo: 22 pesetas.

El alquiler por día se tarifaba de la siguiente forma: silla en la calle José A. Primo de Rivera o en las tribunas los días Domingo de Ramos, Miércoles, Jueves o Viernes Santo, por la tarde o noche: 4 pesetas. Silla en la misma calle o en las tribunas los días Lunes y Martes Santo o madrugada del Viernes Santo: 3 pesetas. Silla en la calle Dr. Ramón y Cajal, Plaza Reyes Católicos o calle Calvo Sotelo: 2.50 pesetas. Silla en plaza Dr. Revueltas Montel: 1.50 pesetas. En estos precios estaban incluidos los impuestos de la Junta de Protección de Menores y Junta Benéfica Local.