Jerez y el ejemplo de Enrique Orellana

In illo tempore hubo una tintorería en la calle Ancha con nombre de obra cenital de Rubén Darío: ‘Azul’. La tintorería ‘Azul’ convocó un concurso de cante y canto. Cosas y quisicosas de un Jerez hoy fundido en blanco y negro con la desmemoria colectiva. Al concurso se presentaron el ciento y la madre. Era época de ganarse las papas artísticas a partir de certámenes de radio y convocatorias de semejante efecto mediático. Casi todos los chiquillos optaron por el flamenco. Sin embargo un chavea -hijo del gran tenor lírico José Orellana-, que respondía al nombre de Enrique, hizo de su capa un sayo, apostó doble contra sencillo por su vocación e incipiente formación y -ni corto ni perezoso y sin tampoco encomendarse ni a Dios (que cerca lo tenía en Santiago con las manos atadas) ni al diablo- concursó interpretando “una pieza de la zarzuela La marquesita” (que además se había estrenado a bombo y platillo en el Teatro Villamarta a finales de la década de los cuarenta). Enrique -quien, andando los años, se convertiría en uno de los primerísimos violinistas del país- se llevó el premio de calle. Fue llegar y besar el santo. La virtud estribó en la diferencia y, por descontado, el virtuosismo dimanó del talento de tan incipiente músico jerezano.

Me ha satisfecho mucho reencontrarme frente a frente con mi amigo Enrique Orellana después de este paréntesis pandémico. Me escribió un enigmático WhatsApp hace un año largo -cuyo contenido no acerté a descifrar por lo impactante de su mensaje-. Enrique, que ahora cuenta con 79 años de edad, había perdido la capacidad de oír de la noche a la mañana, en apenas un abrir y cerrar de ojos, en el amén de una sombra en volandas, como el enigma eléctrico de una ráfaga imperceptible. Y así aconteció en efecto: Enrique ya no puede oír música ni la televisión y, como maldición que sobrelleva con su impagable sentido del humor, tampoco puede siquiera afinar su violín -el leitmotiv de su vida toda “y no torda”-.

Enrique, miembro fundador de la Orquesta de Radio Televisión Española -con la que recogió los laureles del éxito más prístino por todo el universo mundo-, ahora sonríe agradecido rememorando la dicha de sus recuerdos, todos tan aliñados por el aceite puro de la meritocracia. Se ayuda de “un aparatito que apenas me sirve para nada” pero que al menos proporciona cierto alcance auditivo en la charla de veras entrañable que mantiene con quienquiera que fuese.

La memoria de Orellana es blanca como el pelo que peina. Su mirada, profunda como el destino de una catarata limpia y rítmica. Jamás olvida a su profesor en los madriles Antonio Arias. Quien cuida a un chaval fuera de su ámbito familiar se reconvierte ya para los restos en un héroe sin máscaras. Antonio Arias le enseñó un secreto capital: dónde había que respirar cuando tocaba el violín. Maestros que dejan huella en quienes a posteriori harían gala de la excelsa docencia recibida. Antonio Arias ya quedaría sumergido en las aguas vocacionales de un Enrique triunfante -merced a su aversión a la ley del mínimo esfuerzo: “me marché muy jovencito a Madrid para meterme ocho horas diarias en una habitación estudiando música”-.Enrique se ha codeado con los mejores directores de orquesta internacionales. En una carrera musical todo suma. Ninguna práctica es pérdida de tiempo por el desagüe de lo infructuoso. De chiquillo, cada domingo, en Jerez, después de la misa de San Marcos, un grupo de artistas -consagrados unos y jóvenes en ciernes otros- marchaban juntos hacia un local de la calle Cantos que pertenecía al maestro Navarro. Allí “hacían música” Julián López Camacho -barítono-, José Caballero -tenor dramático-, Loli Peña -soprano-, José Orellana y sus hijos Enrique y José Manuel. Enrique se llevaba el violín. Y ya todo se tornaba latido machadiano en aquellos días azules y aquel sol de infancia…