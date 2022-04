Jerez del futuro: ciudad europea de la cultura (II)

VUELVO hoy con un asunto que en esta sección del "Bienteveo" traté el último domingo del pasado marzo, por considerarlo importante para el futuro de nuestra ciudad, se consiga finalmente el objetivo o se quede solo en un intento municipal de alcanzar la nominación para que Jerez sea declarada "Ciudad europea de la Cultura", todo un banderín de enganche especialmente para el conjunto de la ciudadanía, desde luego para las distintas fuerzas políticas presentes en nuestra población y sin lugar a dudas un camino idóneo para las diferentes entidades e instituciones relacionadas con la mencionada cultura jerezana…

Claro que como ya apunté entonces, ahora es el momento para sentar las bases que hagan posible lograr dicho objetivo y de comenzar a superar tantas y evidentes importantes carencias que en este aspecto tenemos, ya que de lo contrario la idea podría frustrarse precisamente por no disponer de todos los elementos, ni actividades programadas necesarias para merecer tal distinción europea…Y sin ánimo de ser exhaustivo, Jerez no puede seguir, en lo que a música se refiere, sin contar con una Banda de Música municipal, suficientemente dotada y remunerada, como tuvo durante tantos años, ni sin instalaciones apropiadas para albergar exposiciones permanentes o temporales como los denominados Claustros de Santo Domingo, infrautilizados hasta ahora y que bien podrían albergar una muestra de la pintura jerezana, actual y de otras épocas anteriores, donde contamos con magníficos artistas o consintiendo el abandono de un testigo de nuestra historia como Asta Regia, para el que debe exigir la implicación no solo de la Junta de Andalucía sino del propio Estado en su progresivo descubrimiento…

También se necesitaría, para avalar la petición, disponer de otro recinto teatral que viniera a complementar el Villamarta, cuidar el patrimonio del cante y el baile genuino, como se propuso con la creación del llamado Festival de Jerez y desde luego todas aquellas manifestaciones que tienen su origen en las propias raíces de la ciudad, tales como las que nacen con las manifestaciones navideñas, las que genera el universo cofrade, el singular mundo del vino y la viña y cuanto se relaciona con la huella y el legado que dejara entre nosotros el Rey Sabio…

Si de paso queremos hacernos notar, podríamos comenzar por reclamar al Estado, como han hecho otras poblaciones con su patrimonio histórico, el jarrón Nazarí, encontrado entre los escombros de la Cartuja de Santa María de la Defensión, que precisamente por carecer en su momento de instalaciones adecuadas para exhibirlo y conservarlo con garantías - ahora contamos con un magnífico museo arqueológico - fue llevado a Madrid para exponerlo.

Realzar el soberbio patrimonio monumental eclesiástico - Catedral, San Miguel, Santiago, San Marcos, San Mateo, San Lucas o San Juan - y la anteriormente mencionada Cartuja o el Real Convento de Santo Domingo y el recinto del Alcázar, también serían argumentos en los que pudiera apoyarse sólidamente el ambicioso proyecto…

Pero, sobre todo, en una campaña de concienciación de los jerezanos, baluarte imprescindible para que la nominación finalmente fuera algo real y no imaginario…