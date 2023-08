Refiriéndose a Raúl del Pozo -y a su escritura sinuosa de barroquismos y hallazgos verbales- Francisco Umbral repitió hasta la saciedad que la mejor literatura se cultivaba en los periódicos. No le faltó jamás razón al dandy vestido de Pierre Cardin. El periodismo ha de partir de un conocimiento básico de la ortografía, de la sintaxis… De la riqueza nada repetitiva de un léxico propio, de la musicalidad de la prosa ora canalla ora benévola… El teclado como metralleta del alfabeto. Los micrófonos como una sucesión de titulares multiplicados de azotea en azotea. Jerez siempre tuvo a gala contar con brillantes exponentes del oficio. En todas las modalidades y géneros periodísticos. Existen además libros muy al alcance de la mano cuyo contenido secundan con profusión de datos cuanto expongo. Verbigracia las obras de Juan Leiva acerca del periodismo jerezano del siglo XX, la de Juan de la Plata a propósito de la historia del periodismo en Jerez de la Frontera (1800-2010) o la propia de Andrés Luis Cañadas Machado sobre la ídem de la radio en nuestra ciudad. He traído a colación tres referencias que enseguida se me han venido a la sesera. Tres títulos que todo jerezano amante de nuestra intrahistoria ha de conservar en los anaqueles de su biblioteca personal.

Hoy apostamos a pies juntillas por una fotografía harto curiosa. Y por lo demás interesante. Una instantánea poco trajinada por el cableado interior de Internet y apenas conocida por el gran público vecino de esta Muy Noble localidad que habitamos. Como mandan los cánones de la época -y del encanto de la misma en orden a su valor histórico- se trata de una imagen en blanco y negro. De grupo. De gente junta. Personas referenciales en su momento. La mayoría de ellas también después en tanto imprimieron carácter durante una etapa. Y continuaron al pie del cañón haciendo machadianamente camino al andar. Engrosando una trayectoria profesional digna de los mejores encomios. Hijos de su fecha y coetáneos de aquella sociedad tan diferente a la que hoy día se despereza a cada nuevo amanecer de Dios. A ninguno de los periodistas presentes en la foto les perdía la timidez y, por el contrario, todos ellos eran dueños de una personalidad cordial, afable, virtuosos en la capacidad de escucha, dolientes -que no fanáticos ni chovinistas- para con la crepitante actualidad latente cada veinticuatro horas en Jerez.

La elegancia -ética y estética- de los plumillas de aquellas calendas se masticaba en el aire. Eran cronistas y mismamente, por descontado, señores.Hemos dicho -sin temor al equívoco- cronistas. Y no marramos ni por exceso ni por defecto. Al objeto de la dignificación de la prensa local estos escritores de periódicos, estos reporteros intrépidos, estos gimnastas de los dedos sobre la Olivetti, estos andarines de libreta y estilográfica al quite, estos fedatarios de lo cotidiano narrado según la jerezanía de canela y clavo, levantaban acta del acontecer diario de cuanto aquí, ciudad intramuros, sucedía. Todos los periodistas que figuran en este documento gráfico -perteneciente al archivo de Antonio Mariscal- ya sabían que casi tres décadas antes comenzó a publicarse un periódico denominado ‘Democracia’ -fundado e impulsado por varios miembros del Ateneo Jerezano y cuyo primer director fue un lejano pariente del mencionado Juan de la Plata Franco Martínez: Manuel Regife Franco-. También tenían conocimiento de causa de los años que antecedieron a su pleno ejercicio de la profesión: los años cuarenta y principios de los cincuenta -espacio donde Manuel Martínez Arce escribía artículos muy estilísticamente plumeados sobre cofradías y, en claro correlato, las secciones de ‘Vida Religiosa’ o ‘Ecos de Sociedad’ contaban con una fiel clientela de lectores ávidos de novedad y primicia-.

La fotografía que hoy encabeza este ‘Jerez íntimo’ dice mucho de sí. Da flamantes muestras de clase y señorío. Son los periodistas del Diario Ayer en el año 1958. Gracias a la colaboración de Ángel Revaliente y de José Antonio Pérez-Rendón podemos identificar a López Cepero (Crispín), Vidal de Lema, Manolo Liaño, Ramón de Cala, Chano (Urbano), Rodríguez de Molina, Ramón García de Pelayo, Ruiz de Villegas, entre otros. Historia viva de nuestro periodismo así que pasen siglos. Hombres que escribieron al dedillo de cuanto vieron y contrastaron. Nuestra máxima consideración y expansivo tributo a estos nombres y apellidos que dejaron estampada su firma en el papel prensa como una rúbrica de información veraz, como una rigurosa narración de los hechos, como un signo de amor por los casos y cosas de esta bendita tierra jerezana.