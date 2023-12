Un palio clásico, con ribetes románticos, convierte a Jerez en la ciudad de la Gracia cada tarde noche del Martes Santo. Cuadratura del círculo espiritual que enamora a los cofrades con criterio. A los puros, como un suspiro de olor a incienso. Bajo su techo se alza la Casa de Oro. El signo de la Esperanza. O el Ave María que modera toda exaltación. O la dulzura maternal que traspasa - con espada de dolor, con siete cuchillos de trascendencia- toda la solemnidad de los siglos. O la enseñanza de la Inmaculada Concepción.

O el llanto también bello de la que es Madre con mayúsculas. O nuestra Fe depositada en los ojos grandes - en andaluz femenino singular- de la Bendita entre todas las mujeres. O las cuentas de un rosario - anónimo- de nadie sabe quién. O el verso de luz de la iglesia de Capuchinos. O el llanto de nácar tras un llamador que es voluta de plata. O el adjetivo con toquilla que todos imaginamos. O la fascinación ajena sobre la quietud de la calle Gaitán. O la entereza del código de nuestra Salvación. O un mecido dulce en la armonía de la medida exacta de todas las cosas. O la concordia que yuxtapone el rito y la tradición. O el silencio cuando se reviste de ruán. O la... O. Virgen que nos arroba.

Mañana jueves, en la Atalaya, la Hermandad de la Defensión convoca a la ciudadanía a un acto denominado con expresión todopoderosa, carente de puntos suspensivos, al abrigo del mensaje revestido de paz interior: ‘Un templo para la Esperanza’. Responde a un proyecto netamente jerezano. Promete asombro y aplauso. Jerezano, sí, tanto en el diseño (Lorenzo Otero Castillo), como también en la ejecución, “que se va a producir en la mayor parte con artesanos de nuestra ciudad”. Fernando Barrera, un gran hermano mayor donde los haya, siempre tan asido a la verdad y a la madurez que requiere un cargo de tal envergadura, me comenta que “por otro lado, el diseño es diferente a lo que estamos acostumbrados, sin dejar de ser de estilo clásico. Basado íntegramente en la Sagrada Imagen de María Santísima de la O de Jerez de la Frontera. Este proyecto de paso no se podría ejecutar para ninguna otra imagen”.

“El brillante proyecto anterior, que data de 1992, diseñado por Dubé de Luque, se fue desvirtuando en los detalles, que no en la esencia, provocando que se quedara estancado”, comenta el bueno de Fernando. Hay que constatar un dato esencial: responde el diseño a un proyecto de Hermandad, no de una junta de gobierno. Tan es así que fue aprobado por unanimidad y aclamación de todos los hermanos asistentes al Cabildo. Por descontado tal respuesta ha servido de estímulo tanto para los actuales hermanos como para los que vendrán a regir la vida de la cofradía en el futuro. No cabe la menor duda -¿quién osa cuestionarlo?- que se configura como una gran obra de arte para Jerez y su Semana Santa.

La Hermandad de la Defensión sabe hacer las cosas como Dios manda. El gran Fernando Barrera Cuñado -padre del actual hermano mayor y uno de los cofrades más sobresalientes de la historia de nuestra Semana Mayor- departía por largo -a la hora de dar forma a esta señera cofradía- con otro insigne cofrade de la ciudad, José Soto Ruiz, uno de preclaros de las Cinco Llagas. Y con el histórico del Santo Crucifijo Juan de Mata López de Meneses. Siempre evangeliza esta corporación nazarena con su imponente testimonio penitencial. Con su hieratismo de imantación evangélica. Con su silente caminar. Me consta que los cofrades de la Defensión se muestran muy satisfechos y complacidos con la forma de proceder de su equipo dirigente. Y con la asunción de cuanto supone la responsabilidad de saberse hermano mayor. Gran rama que al tronco sale. Deseo la mayor de las suertes a esta institución que sí ha puesto al Señor en el centro de la entidad. Por encima de obsesiones y conveniencias.

Las Hermandades se distinguen de otras asociaciones por el carácter cristiano que prevalece al margen de personalismos. La Hermandad de la Defensión ha dado un firme paso adelante. Como Hermandad unida que es. Como Hermandad que respeta a sus antecesores. Como Hermandad que es impacto doctrinal. Bondad, nobleza, categoría humana.