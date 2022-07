Jerez: viajar con mochila en ristre

La escritora y limpiadora -y a mucha honra porque ella gusta de dicha ambivalencia- Bea Aragón -¡atentos a esta joven cosida al verso!- asegura a pies juntillas que “en estos tiempos que corren no es sano pensar demasiado en el futuro”. A ella -que no tiene preferencia entre poemas estróficos o no estróficos- tampoco le falta su parte alícuota de razón. La vida, a estas alturas de tantas bajuras -donde el sustrato moral a veces sobrevuela a ras de asfalto y los cambios vertiginosos de la ciencia cosifican/robotizan al hombre-, es una dialéctica rasa con el tú a tú del carpe diem. ¡Aprovechemos el caudal nunca afónico de nuestro día a día! No existe ecuación más pragmática ni más vitalista. ¡Bebámonos de un solo trago cada nuevo amanecer! El futuro se enroca y se enrosca en los pliegues del presente. ¿Presente es costumbre? Para los aburridos de solemnidad -hacedores irredentos de los croquis de las horas muertas-… sí. ¿La costumbre a menudo trampea? Correcto, aunque salva sea la excepción que deconstruye la regla. Verbigracia el noble y balsámico cultivo del viaje. Con mochila a las espaldas, la ilusión arborescente en ristre, la familia de la mano y la ruta manuscrita a tu antojo.

España a través. Viajar entraña lo meridianamente opuesto al aborregado ejercicio de practicar el teledirigido turismo de multitudes. ¿En masa y a lo loco? ¡Nunca máis! ¡No es no! Viajar no significa recorrer la distancia más corta entre dos puntos (esto es prisa y coreografía) -sino todo lo contrario: la más larga y sinuosa- porque aquí ganar tiempo excluye -¡ay, craso error!- la experimentación, la búsqueda a ultranza -¡esa rayuela tan de Julio Cortázar!- y la aventura de patear por cuenta propia. ¡Se hace camino al andar (no al correr poniendo pies en polvorosa)! El turismo mal enfocado suprime la emoción del propio nomadismo por libre. El viaje empero exprime el sabroso limón de la indagación con botas de siete leguas: “recuerdo olvidado vivo en todas las cosas”, recitaría Apollinaire. Hic et nunc. Aquí y ahora. Más vale pájaro en mano que mil planes volando. El reloj de tu biografía en la rueda de la conciencia. El viaje es la transubstancia de una voluntad unipersonal. De modo que a viajar toca: ¡no dejen escapar la ocasión tan pintiparada que agosto nos brinda! No pospongamos la eclosión del instante. Los horizontes perdidos no regresan jamás, canta Franco Battiato en ‘La estación de los amores’.

‘Viaje por España’ -de ‘Educa’- fue un juego de mesa de principios de los años 80 que hizo los delicias de los niños de entonces. Sobre su tablero ricamente dibujado se forjaron ulteriores viajeros impenitentes. Chavales que, sin ufanarse de discípulos de JR, soñaban con atravesar el país del Cabo de Gata al de Finisterre. Todo merced a la melodía pegadiza de Pepe da Rosa. Viajar es un deleite del conocimiento que además abre de par en par las entendederas. Al arrullo del asunto que nos ocupa suelo aludir a una paradoja colombina que se me antoja el copón de la baraja del verbo viajar: “buscar en realidad algo diferente a lo que teóricamente buscaba y encontrar algo que no buscaba ni real ni teóricamente”. ¡Viajemos a toda costa! El movimiento se demuestra andando. La economía del país también depende de nuestra intención andarina. No seamos parásitos chovinistas del inmovilismo. La quietud adocena todo potencial expansivo. Arriesguemos y mezclémonos con la geografía. Escribamos sin mayor dilación nuestro dietario de maletas hechas. No busquemos un destino de ensueño. Porque nuestra preferencia no tiene orografía. Ni kilometraje en efecto multiplicador. Todo asimismo se andará. Agosto es mi mes vacacional. Ya tengo las reservas hechas. Durante estas semanas me ausentaré, como cada año, de esta columna periodística. En septiembre regreso a las andadas. Con las pilas cargadas. Mientras tanto… ¡descansen disfruten, apuesten por travesías sin naufragios, lean a destajo y acudan a las butacas -insondables- del séptimo arte!