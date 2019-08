Con honda pena recibo las noticias de ataques a nuestro Prelado Mons. Mazuelos por parte de cofrades, descontentos de cómo el Prelado ha ejercido su autoridad en algún caso concreto.

Es sabido que a tenor de las leyes de la Iglesia no tienen por qué parecerles bien a todos las medidas que toma el Prelado en el legítimo ejercicio de su autoridad. Cabe entonces recurrir al propio Prelado manifestándole la disconformidad y sus motivos, y rogándole respetuosamente que modifique su decisión. Si no lo hiciere, y el interesado se siente dañado en sus legítimos derechos, cabe acudir a la autoridad superior al obispo diocesano, que es solamente el Romano Pontífice como jefe y cabeza de la Iglesia Universal. Pero no cabe rebelarse contra el Prelado diocesano ni orquestar campaña alguna de desprestigio contra él. Hacer eso no es actuar en católico, pues en el santo evangelio les dice el Señor a sus apóstoles claramente: “Quien a vosotros oye, a Mí me oye; quien a vosotros os desprecia, a Mí me desprecia; y el que a Mí me desprecia, desprecia al que me envió” (Lc 10º, 16).

No podemos olvidar que los obispos son los sucesores de los Apóstoles, y tienen por ello su misma autoridad.

El Concilio Vaticano II (y no olvidemos que ya están canonizados tanto el Papa que lo convocó, San Juan XXIII, como el Papa que lo celebró y aprobó, San Pablo VI) dice en el resumen inicial del Cap. I de la Constitución Lumen Gentium: “Los obispos gobiernan las iglesias particulares a ellos confiadas como vicarios y legados de Cristo con potestad propia, ordinaria e inmediata bajo la suprema autoridad del Romano Pontífice”.

El beato Columba Marmión, ejemplarísimo abad benedictino y admirable escritor ascético, tenía la costumbre de que siempre que por el claustro del monasterio se encontraba con el abad, lo saludaba inclinando la cabeza, e interiormente decía: “Ave, lesu Christe” (Yo te saludo, oh Jesucristo). Es a Jesucristo a quien hay que ver en el Obispo, sea como sea.