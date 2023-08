Aparte de la estrictamente religiosa, que imaginamos es la que más interesa a sus participantes, la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Lisboa vuelve a demostrar la indiscutible capacidad de movilización social que tiene la Iglesia Católica en general y la española en particular. Conviene recordarlo en estos momentos en que algunos se arrogan la “amplia mayoría social”, que es como llama el presidente Sánchez a lo que no deja de ser un mosaico electoral con intereses tan variopintos como contradictorios. Ninguna de esas estrellas musicales de plástico que promocionan hasta la extenuación los grandes medios de comunicación mundiales consigue reunir los centenares de miles de jóvenes que unos papas viejos y cascados, pero revestidos por la autoridad que da la tradición al obispo de Roma. El catolicismo, pese a ser portador de un mensaje en frontal contradicción con los valores predominantes y pese a tener una historia en la que abundan tanto las luces como las sombras, sigue en la brecha. La sociedad postcristiana es más cristiana de lo que algunos están dispuestos a admitir. Y esta vez no existen las excusas de los folclores y las romerías. Quien acude a la JMJ puede ser más o menos practicante o devoto, pero es plena y orgullosamente consciente de su pertenencia a la tradición católica. Es quizás por eso que algunos medios de marcado sesgo cristianófobo (públicos y privados) hacen todo lo posible por minimizar lo que estos días está pasando en Lisboa. En este sentido resultaba cómica la galería gráfica del acontecimiento que ofrecía la edición web del periódico progresista por excelencia -gran aficionado a dar lecciones de moral profesional-, una serie de fotos desganadas del papa en silla de ruedas y de unos venerables y nonagenarios cardenales. Mientras, en las diferentes redes sociales, veíamos fotos y vídeos del impresionante y bullente río de vida joven trasladada a la capital portuguesa para dar fe de su fe. La crisis del periodismo tiene sus razones.

En la JMJ hay mucho de monarquismo católico, de adhesión irracional a la figura que simboliza la unidad y universalidad de la Iglesia (incluso cuando el hombre que encarna la institución no entusiasme). Pero también es una muestra más del vigor juvenil de la vieja Europa, aquella que aún cree en los misterios y que está dispuesta a dar la batalla ante el intento de refundación del mundo por la triunfante ideología woke. Por mucho que algunos la intenten invisibilizar, esa realidad siempre estará ahí.