En la Medellín colombiana, ciudad con dos millones de habitantes y un Metro supermoderno, cabrían mil Medellines extremeñas. La ciudad donde nació Hernán Cortés tiene en torno a los 2.500 habitantes. Una proporción de uno a mil, algo parecido a los soldados españoles que contaron con 200.000 indígenas para la conquista de Tenochtitlán. Los extremeños conquistaron América. Juan Valdés, hijo predilecto de Badajoz, su ciudad natal, la conquistó por Sevilla, capital del americanismo. Tres de sus retratos ya anuncian la exposición que esta tarde se inaugurará en la Fundación Cajasol. En la calle Entrecárceles, como heraldos de su trabajo, están Manuel Otero Luna, Rocío Jurado y el rey Felipe VI. El primero fue un líder de la patronal andaluza y dirigió el Hotel Inglaterra, que ahora dirige su hijo. Otero Luna era nieto del maestro Otero, autor de un tratado de bailes con enseñanzas recogidas desde Viena a San Petersburgo.

Rocío Jurado representa a los muchos artistas que pasaron por el estudio de Juan Valdés para que los retratase. Una cartera de clientes con nombres como Camarón, Juanita Reina, Felipe Campuzano o Matilde Coral. Retratista y retratada coincidieron en la película La Lola se va a los Puertos, adaptación de la obra de los Machado que dirigió Josefina Molina. La de Chipiona estremecía cantando el himno de Andalucía y el pintor interpretaba en la película al notario Blas Infante.

El retrato de Felipe VI tiene un plus de desagravio. El Ayuntamiento de Sevilla no ha reprobado la figura del monarca, nieto del conde de Barcelona y de la condesa que se hizo del Betis y de Curro Romero. El de Barcelona sí lo ha hecho, corporación regida por una alcaldesa, Ada Colau, protagonista de una de los episodios más ridículos que ha protagonizado el esperpento secesionista. La regidora barcelonesa hizo de intérprete en la entrevista en catalán que la periodista de TV3 Laura Rosel le hizo al ex alcalde de Medellín, Sergio Fajardo. En la ciudad donde Gabriel García Márquez empezó a dibujar los tapices de su selva literaria.

El Medellín colombiano debe su nombre al de Hernán Cortés y ambos son deudores de Quinto Cecilio Metelio Pío, cónsul romano que fundó la ciudad extremeña el 79 antes de Cristo. También hay un Juan Valdés colombiano y el genuino, el pintor que recibe hoy, como el rey sin corona de Eduardo Mendoza.