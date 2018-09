Juanillorro

Hay un cuadro cuyo autor no recuerdo, pero que se titula "La hora de la muerte es incierta". Y siempre que la desaparición de alguna persona conocida o cercana a nosotros muere, me acuerdo de esa pintura.

La inesperada muerte de Juanilloro, a quien, como a casi todos los flamencos de Jerez por mi trabajo, conocía, ha sido un jarro de agua fría. Y nosotros, tan dados al halago a título póstumo, hemos derramado, además de lágrimas, elogios hacia enorme figura humana de Juan. En este caso, elogios más que merecidos, porque las veces que lo traté siempre me dio la impresión de ser lo que la gente que le conocía bien, decía de él. Era un hombretón con alma de niño, correcto, al que jamás escuché quejarse de nada, y quien siempre te regalaba una sonrisa al ir y al venir.

Se le va a echar de menos, esa es la verdad. Y ya no digo en el ámbito flamenco, sobre los escenarios, es que Jerez va a extrañar la figura inconfundible de Juanilloro, su amabilidad con todo el mundo, la gitanería de la que hacía gala y, a decir de los aficionados al flamenco, de su conocimiento de los palos, su defensa del flamenco puro. Yo también echaré de menos a Juan (nunca lo llamé Juanilloro). Echaré en falta, sobre todo el Miércoles Santo, esos trajes a medida que se ponía para la ocasión, con unos colores que él, y solo, él, podía permitirse.

Espero que Juan descanse en la paz de los justos, en la que se merece. Pero también espero que el tiempo, aunque ahora parezca imposible, mitigue el dolor de la familia ante este mazazo brutal de la vida.

Va a llegar la Navidad y se le extrañará. Va a llegar el Festival de Jerez y no estará. Será raro que no entre por la puerta del teatro con su sonrisa puesta y su carácter de buena persona. No tengo ni idea de si los buenos van al Cielo o se quedan en quién sabe qué lugar. Lo que espero es que esté en paz, alegrando con su cante aquellos corazones que un día se marcharon para no volver. Descansa en Paz, amigo.