Juanma Moreno: con Cs o con Vox

No existe ninguna duda de que el próximo presidente de la Junta de Andalucía será el que lo es actualmente, Juan Manuel Moreno Bonilla, que ya ha conseguido que le llamen, en la calle y en los papeles, con el apelativo familiar y cariñoso de Juanma. La única incógnita a despejar aún es si podrá gobernar en solitario entre 2022 y 2026 o tendrá que contar, y bajo qué fórmula, con Ciudadanos o con Vox. Eso es todo.

Esto lo escribo con todas las cautelas del mundo: el futuro nunca está escrito -y menos en política-, la continuidad de Moreno se puede anunciar en base a los datos y tendencias dominantes a día de hoy, pero la situación nacional y la andaluza pueden variar en cuestión de meses. En cuanto a las encuestas, unas están más sesgadas que otras, pero todas coinciden forzosamente en algo: reflejan estados de opinión en el momento en que se hacen, es imposible asegurar que seguirán siendo los mismos cuando los andaluces acudan a votar.

Vive el primer presidente de la Junta del PP, y el primero que llega a San Telmo después de perder unas elecciones, una temporada digamos confortable. En parte es mérito suyo y en parte demérito de la oposición. A ver, está haciendo una gestión moderadamente buena de la pandemia y la economía, sin alharacas y también sin escándalos, no ha impuesto los recortes sociales que pronosticaba la izquierda desalojada del poder y no ha hecho concesiones relevantes a la ultraderecha cuyos escaños le auparon a la presidencia.

Los demás partidos andan de bajona. Ciudadanos, con el que comparte gobierno, está en las últimas. Es muy difícilmente recuperable y, si se recupera, seguirá a disposición de Juanma Moreno. La izquierda radical se encuentra inmersa en una vorágine de grotesca atomización (cada dos por tres surge un grupo que la divide más al tiempo que nace con la vocación declarada de unirla). Vox parece haber tocado techo y su oposición es tan estruendosa como inútil. Y el PSOE, la única opción alternativa, sufre un largo, tenso y espinoso proceso de adaptación a la vida fuera del poder, un cambio de liderazgo de incierto resultado y la búsqueda dificultosa de un espacio de oposición a la vez firme y constructiva, para el que carece de costumbre.

Así las cosas, Juanma reza para arrebatarle a Cs muchos votos, pero no tantos como para tener que depender de Vox, y para que Vox no crezca tanto que necesite hacerlo socio en la Junta. El PSOE no le preocupa.