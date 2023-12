Juanma Moreno lleva año y medio comiendo palomitas de maíz. Apenas ha sufrido algún rasguño hasta ahora y son más producto de errores no forzados que del acierto del rival. Tiene su mérito, porque cuenta con un Gobierno más limitado que el anterior, que en ningún caso fue el que le habría gustado. Pero le sonríe la fortuna porque, por si no se sentía lo suficientemente cómodo, el PSOE le ha dejado el terreno despejado en la defensa de Andalucía, al ascender a Juan Espadas como portavoz del Senado para defender lo indefendible, sin más tiempo para atender los intereses de sus paisanos. Si Moreno exhibe el acuerdo de Doñana como el triunfo de su talante, en lugar de una marcha atrás en toda regla, es porque sabe hasta dónde tiene que apretar. Y si se ve forzado a cambiar de estrategia, lo hace con tanta alegría que parece el artífice del cambio. A Espadas en cambio no le alcanza la vida. Tendría que haber sido el interlocutor del Gobierno, pero es tan moderado, que apenas habla. Los socialistas dicen que necesita visibilidad. Será porque ni ellos ven del todo claro su futuro. Sólo una María Jesús Montero dispuesta a sacrificarse por su tierra podría levantarles la moral, pero tendría que bajar al barro y exponerse.

Sin una oposición que le incordie, Juanma señala a Sánchez con una mano por sus cesiones a los independentistas, y con la otra pide las competencias del Cercanías, que no deja de ser lo mismo que justificar los pactos con Cataluña. “No seremos menos que nadie, Andalucía pedirá lo que Cataluña”, proclama. Y al PSOE-A le dan ganas de llorar porque ni tiene fuerzas, ni sabe qué decir. Los de Espadas comprueban con impotencia que quienes votaron en su día a un PSOE de tonos progresistas pero institucional como nadie cuando tocaba, ahora eligen a Moreno sin pestañear. Alguno podría pensar que Andalucía siempre fue más conservadora de lo que parece. Como Galicia, pero a su manera. Ayer apostaba por un PSOE que no era de izquierdas exactamente, y hoy por un PP que no es de derechas del todo. Con la misma convicción que los socialistas aceptaron un marco cultural conservador, el PP gira suavemente a la izquierda en función del ánimo social y la ocasión.

Moreno no tiene recetas mágicas ni falta que le hace. Con apelar a los argumentos de siempre y salir en la foto es suficiente por ahora. Lo mismo en la Cumbre del Clima, que en los Grammy. Aún no ha dicho qué quiere hacer con Andalucía y cómo lo logrará. Pero que nadie se ponga nervioso: las sesiones de control del Parlamento serán un paseo entre la amnistía y el referéndum. No pocos lo ven favorito a liderar el PP en el futuro desde su perfil más flexible y moderado, frente a la visión mucho más conservadora de Ayuso. Está por ver. Pero mientras los independentistas ocupen el centro del cuadrilátero español y a Espadas le toque darlo todo por Sánchez en el Senado, que no le falten las palomitas.