El 'Juanmazo' en versión gaditana

A la hora de votar, la provincia de Cádiz es la más rara de Andalucía. Presenta singularidades, como mayor fragmentación y pluralidad en el voto. En estas elecciones andaluzas, el Juanmazo que ha conseguido el PP ha tenido un sobresaliente impacto en la provincia de Cádiz. Ha sido, por cierto, la provincia andaluza que ha registrado menos participación (53,08%). Aunque en 2018 votaron menos todavía (52,11%). La baja participación electoral no es nueva y no puede minimizar el éxito de un partido que ha ganado en 40 de los 45 municipios. Junto a Juanma Moreno, en la provincia han sido artífices destacados de ese éxito Ana Mestre y Bruno García, que encabezaban la lista y salen reforzados. Era la única lista andaluza del PP en la que no incluyeron a un consejero como número uno.

En 2018, el PP sólo ganó en un municipio, Vejer, pero esta vez fue el partido más votado en 40. El PSOE sólo ganó en cuatro municipios de la Sierra (Alcalá del Valle, Algodonales, Zahara de la Sierra y Torre Alháquime), mientras que los comunistas camuflados en Por Andalucía mantuvieron su feudo de Trebujena. Sorprende la victoria del PP en Villaluenga del Rosario, un feudo tradicional del PSOE con Alfonso Moscoso como jerifalte local. Este resultado en Villaluenga sido un simbólico payoyazo.

Que el PP consiga 8 escaños en la provincia y el PSOE se quede en 3 resulta insólito. En esta provincia hay personas que han cambiado su voto de izquierda. Esas divisiones dogmáticas influyen menos en estos tiempos. A destacar el estancamiento de Vox, que se quedó igual. Y el resultado de Teresa Rodríguez con Adelante, superando a Por Andalucía (que presentó a Juan Antonio Delgado como número uno) en 2.937 votos, aunque empataron a un escaño. Tiene mérito, porque los colegas comunistas dejaron a Teresa sin dinero, la castigaron como tránsfuga, e intentaron boicotearla para los debates. Y ahora Inma le echa las culpas de su ridículo. Pero Teresa ha sobrevivido.

Los resultados de Cádiz capital son interesantes. Ganó el PP con 39, 24%, seguido del PSOE con 20,25%, Adelante con 16,61%, Vox con 8,43%, Por Andalucía con 7,05% y Ciudadanos con el 3,78%. Significa que entre PP, Vox y Cs superaron el 50% de los votos. También que la Sagrada Familia de Adelante conserva a sus más fieles votantes, y sumados a los de Por Andalucía (con los que gobiernan), superarían al PSOE, que en Cádiz sigue en modo de siniestro total. Aquí hay tomate para las elecciones municipales.