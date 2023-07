Acantilado publica El humor judío. Una historia seria de Jeremy Dauber, profesor de Lengua, Literatura y Cultura Yiddish en la Universidad de Columbia. Su estudio se suma a las obras cada vez más numerosas que estudian la extraordinaria aportación judía, no solo a la cultura estadounidense, sino a la imagen más popular y difundida de los Estados Unidos, la tierra que a tantos acogió –más de dos millones entre 1880 y 1924– cuando huían de los progromos del este de Europa. Llegados en condiciones de extrema pobreza, muchos encontraron un territorio aún libre en el cine naciente, el Broadway que empezaba a afirmarse como el centro del musical americano y la nueva música popular multiplicada por el fonógrafo y pronto por la radio y el cine sonoro. Asombra cuánto debe lo más americano de América a estos inmigrantes judíos.

¿Es un símbolo americano Broadway? Pues desde sus inicios fue en gran parte obra de empresarios, compositores y cantantes judíos originarios sobre todo de la Europa del Este. Baste citar a los compositores de los 20 y los 30 que cimentaron el musical y crearon la moderna canción jazzística americana: Israel Isidore Baline, Jerome David Kern, Jacob Gershovitz o Richard Rogazinsky, más conocidos como Irving Berlin, Jerome Kern, George Gershwin o Richard Rodgers. No estando traducido el excelente Jews on Broadway. An Historical Survey of Performers, Playwrights, Composers, Lyricists and Producers de Stuart Lane, recomiendo el documental Broadway, una herencia judía, dirigido por Michael Kantor y presentado por Joel Grey, el maestro de ceremonias de Cabaret e hijo del clarinetista klezmer y comediante Mickey Katz.

¿Es un símbolo americano Hollywood? Pues los hijos de un inmigrante procedente de Polonia llamado Benjamin Warner crearon Warner Bros; Louis B. Mayer, nacido Eliezer Meir en Bielorrusia, Samuel Goldwyn, nacido Szmuel Gelbfisz en Varsovia y Marcus Loew, hijo de inmigrantes austríacos, crearon Metro Goldwyn Mayer; William Fox, nacido Wilhelm Fuchs en Hungría, y Joseph M. Shenk, nacido Ossip Schenker en Rusia, crearon 20th Century Fox; Adolph Zukor, nacido Adolf Czukor en Hungría, creó Paramount… Neal Gabler lo cuenta en Un imperio propio. Como los judíos inventaron Hollywood (Confluencias Editorial). Y a todo esto, ¿qué pasa con El humor judío. Una historia seria que hoy quería recomendarles? Queda para otro día.