Jueves Dolores

Ahora que los astros indican las fechas que debemos celebrar, es cuando más nos envalentonamos con las maravillas de los días venideros y la fuerza que nos lleva a creernos los de los brotes verdes. A partir de mañana, más de cien nuevos efectivos de las fuerzas de seguridad estarán en nuestras calles para prevenir problemas y se confirma el aumento de los servicios de limpieza y de los turnos de trabajadores municipales para tener Jerez como una patena en días de bulla y dispendio. También se están ofreciendo cifras realmente muy positivas en cuanto a los niveles de ocupación de las camas hoteleras y de las posibles ventas en bares y restaurantes para los próximos ocho días, lo que corrobora las previsiones más optimistas sobre el número de turistas nacionales e internacionales que parecen que van a visitar Jerez y que van a llegar a gracias al aumento de trenes y de enlaces ferroviarios desde toda Andalucía, con el aumento de autobuses de tour operadores y el mayor desembarco de hospedados en otras localidades a través de diferentes medios para disfrutar de nuestra gastronomía y de nuestra cultura. Todo eso, por no hablar de las decenas de negocios que esperan hacer su agosto en pleno mes de Abril con las chucherías, los roscos, las patatas fritas, los montaditos, las bebidas refrescantes, las cervezas y los nuevos cubatas de colores que se están abriendo paso en el mercado de los bares de copas; o los beneficios para los taxistas, las floristerías, las papelerías y las mercerías. Lo dicho, no son brotes verdes, son en realidad un buen número de ramos y matojos de todo tipo de hierbas, vegetales y hortalizas que nos van a dar un cólico con toda su parafernalia de vómitos y diarreas. Pero lo curioso, es que se trata de una semana para la oración, la penitencia y los misterios cristianos. O no.