La Justicia y sus tiempos (otra vez)

EN los últimos días la Justicia ha sido triste protagonista por el cambio de criterio en apenas unas horas del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas. Una decisión que está siendo utilizada políticamente por unos y otros. Casi al mismo tiempo se conocía la fecha para la celebración del juicio de la llamada pieza jerezana del 'Caso Gürtel'.

Comenzará el 6 de mayo de 2019, a tres días del inicio de la campaña electoral de las municipales. Poca gracia le habrá hecho al candidato popular, Antonio Saldaña. Y en el PP se estarán preguntando ahora qué habría pasado de haber repetido como candidata María José García-Pelayo. Aunque ella quedó fuera del caso hace ya tiempo, los hechos que se juzgan sucedieron bajo su mandato como alcaldesa, así que la campaña electoral habría estado más que condicionada por ese juicio. Como a buen seguro será recurrente el caso con Saldaña de candidato, a pesar de que él no formaba parte entonces de la Corporación municipal.

La Gürtel le ha hecho y le sigue haciendo muchísimo daño al Partido Popular, hasta el punto de que le ha costado el Gobierno de este país. Y el desgaste continúa con la salida de la política de María Dolores de Cospedal con Villarejo de fondo. Sin duda, el juicio que sentará en Madrid en el banquillo de la Audiencia Nacional a varios técnicos municipales de aquella época (2004) se utilizará políticamente y en todos los sentidos posibles. Porque desde el PP a buen seguro se usará contra el PSOE el hecho de que dos de los técnicos sean actualmente cargos de confianza del actual gobierno municipal socialista.

Lo que no se puede entender es que el juicio llegue 14 años después de los hechos (la contratación del pabellón de Jerez en Fitur a través de una empresa de la trama de Francisco Correa) y que haya personas, como los técnicos municipales imputados, que lleven cuatro años esperando una vista que ha afectado a sus vidas y a las de sus familias. Técnicos que sostienen que ellos no tomaban las decisiones y que los responsables no estarán sentados ante el juez en mayo. La lentitud de la Justicia en este caso, que contrasta con la rapidez de otros, está creando situaciones de desasosiego profesional y personal, hasta el punto de que una empleada municipal ha llegado esta semana a afirmar públicamente que teme por su vida. Y es que mucho antes de que se conozca el desenlace final del 'Caso Gürtel', ya ha dejado muchas víctimas por el camino.

Sin embargo, esta perplejidad que produce al ciudadano la acción (o inacción) de la Justicia no debe hacernos caer en demagogias fáciles ni mucho menos buscar excusas para la desestabilización del sistema democrático que llevan buscando desde hace tiempo radicales, populistas y secesionistas. La Justicia es un pilar fundamental del Estado de Derecho y, aunque con errores y carencias (estos días hay protestas de los funcionarios por esto último), hay que seguir confiando en ella y defendiéndola ante los ataques de los que aprovechan atajos fáciles para saltarse las leyes.