LA Ley de ‘solo sí es sí’ ha suscitado una abundante polémica en los medios de comunicación social. Voy a revisar algunos de sus aspectos más destacados y discutidos, para intentar poner en claro qué significado tiene y por qué se ha legislado en este sentido de nuevo. En principio, lo que supone esta Ley de garantía de la libertad sexual, diseñado por el Ministerio de Igualdad, lo que hace es reformar el Código Penal, en el sentido de que el consentimiento sea clave al juzgar los delitos de contenido sexual, así como borrar la diferenciación o distinción que se hacía entre el delito de abuso sexual y el de agresión sexual.

Todo contrato u obligación lleva consigo o implica la existencia de tres elementos principales o fundamentales, que son requisito s ineludibles para que dicho contrato u obligación tenga existencia y eficacia o efectos jurídicos. Estos elementos son el consentimiento, precisamente, el objeto y la causa de la obligación que se establezca.

En materia sexual, el consentimiento supone o significa que se está activamente de acuerdo con realizar actividades de índole sexual con una persona. Es decir, el consentimiento le indica a otra persona que deseamos tener relaciones sexuales. La actividad sexual sin el precio consentimiento es nja agresión sexual.Lógicamente, en el supuesto de agresión sexual el consentimiento sería irrelevante, ya que sería inviable o imposible que se diera efectivamente, precisamente debido al uso de intimidación o violencia. Una Sentencia de nuestro Tribunal Supremo, la resolución 344/2.019 sobre el caso que fue conocido en los medios de comunicación social como “La Manada”, explicó claramente estas diferencias, afirmando que la distinción entre abuso sexual y agresión sexual se fundamenta den el uso de la violencia o intimidación. Esta Sentencia, carismática sin duda, también estableció que el consentimiento era irrelevante en el caso de la agresión sexual, ya que es imposible que se dé, precisamente debido al empleo de la violencia o intimidación.

La violencia, como tal, según nuestra jurisprudencia, equivale a acometimiento, imposición material, uso de la fuerza física o de otro factor cualquiera de superioridad para vencer la voluntad de la víctima. Por su parte, existiría intimidación cuando la víctima cede ante la agresión sexual para evitar un mal mayor sobre su persona o bienes o sobre la persona o bienes de un tercero con quien tenga una relación estrecha.No es preciso que la amenaza sea grave, como sí sucedía, en cambio, en los tiempos, ya pasados, del franquismo, en los que se le llegaba a exigir a la mujer una resistencia especialmente fuerte o intensa, lo cual, con toda evidencia, producía y daba como resultado una a modo de prueba diabólica, ya que era imposible, o casi materialmente imposible probar debidamente, y con la debida eficiencia, esa resistencia.En la actualidad, basta con que la amenaza sea real y creíble por parte de la víctima.De otro lado, la sociedad, ante los cambios legislativos producidos, se pregunta, como no podía ser menos, qué está pasando con delincuentes sexuales condenados a penas diversas por agresión sexual y que están saliendo a las calles sin haber cumplido la totalidad de la punibilidad establecida por razón del delito cometido.

Una Sentencia dictada por el Tribunal Supremo, el 30 de noviembre de 2.022, estimó que era procedente la rebaja de 1 año en la pena que correspondería imponer a los dos condenados, pues la actual redacción es más beneficiosa que la existente cuando aquéllos cometieron los hechos delictivos, según la horquilla que correspondería al nuevo tipo penal (de 8 a 12 años en su mitad superior, es decir 10 años de prisión, a una pena de 6 a 12 años en su mitad superior, es decir, 9 años de prisión. La Sentencia mencionada aclaró que el proceso de revisión de pena afectaba no solo a las que se encuentren en fase de ejecución, sino también a aquellas que se encontraren en fase de dictado de Sentencia, bien en plena terminación del juicio oral, bien en virtud de resolución de resolución de recurso de apelación o de recurso de casación, valorando si la pena a imponer puede ser más beneficiosa.

La razón de este tipo de resoluciones hay que buscarla – y la encontramos – en el actual artículo 2.2. de nuestro Código Penal, que señala que tendrán efectos retroactivos aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiere recaído sentencia firme y el sujeto estuviere cumpliendo condena. En caso de duda sobre la determinación de la Ley más favorable, será oído el reo. Los hechos cometidos bajo la vigencia de una Ley temporal serán juzgados, sin embargo, conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario.

Este precepto, como puede fácilmente observarse, impone que en las situaciones de transición entre normas penales se aplique aquella que sea más favorable al reo, pero es una regla que está reconocida asimismo en el artículo 49.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el artículo 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en el propio Tribunal Constitucional al derivarlo del artículo 9.3 de la propia Constitución Española, que garantiza la irretroactividad de las normas penales y sancionadoras de contenido desfavorable. Es, en consecuencia, una garantía que goza de la máxima protección y no es, desde luego, ni siquiera modificable por legislación orgánica.

Para paliar esta circunstancia, sin embargo, y que no ocurran situaciones tan lamentables como las que estamos viviendo al día de hoy, al quedar libres sujetos han sido condenados a penas graves por agresiones sexuales y demás delitos de contenido sexual, lo que, en justicia se hubiera debido hacer, al legislar, es disponer, como en tantas otras ocasiones se ha hecho en otros corpus legislativos, una disposición denominada transitoria. Este tipo de disposición ya se insertó en el pasado Código Penal original del año 1.995, así como en posteriores reformas de dicho corpus legislativo punitivo. La finalidad sería limitar, en lo posible, la avalancha desmesurada de revisiones de condena que la nueva normativa podría acarrear y que, de hecho, ha acarreado.

Asimismo, hay que tener en cuenta que la aplicación meramente mecanicista de la revisión supondría un tratamiento discriminatorio en relación a los penados que cometieron los hechos delictivos con arreglo a la antigua redacción, pero cuya Sentencia aún no sea firme y cuya pena se va a determinar con arreglo a la nueva legislación, si ésta es más favorable en el caso concreto, con respecto a los penados con Sentencia firme. Este tratamiento discriminatorio incide, por supuesto, también en el principio, ya citado anteriormente, de proporcionalidad de las penas.

Algún jurista de reconocido prestigio ha afirmado que, en algunos de los supuestos que están justificando las revisiones, los Juzgados y Tribunales están igualando indebidamente dos conductas distintas: una, más grave que la otra, ya que la nueva agresión sexual comprende dos comportamientos distintos: el antiguo abuso sexual, cometido sin violencia o intimidación, de un lado, y, del otro, la antigua agresión sexual, que sí comprende estos dos factores o elementos. Ello justificaría desestimar la petición de revisión del reo cuando el que pide la rebaja de su pena a 4 años de prisión, el mínimo con la actual Ley para la agresión sexual, fue condenado en su día como autor de un delito de agresión sexual con violencia o intimidación a la pena, entonces mínima, de 6 años. Al tratarse de conductas distintas, una más grave que la otra, sin duda alguna, pero englobadas por el actual legislador en un único tipo penal, es por lo que no deben ser tratadas de forma idéntica, porque se estaría cometiendo – y de hecho se está haciendo así – una injusticia.En definitiva, el tema del consentimiento en este tipo de delitos, el famoso “solo sí es sí” solo ha contribuido a crear más problemas en el seno de la Justicia y una alarma, comprensible, en el ámbito de la sociedad española. El Código Penal, como cualquier otro corpus legislativo, no es inmune a las reformas, peros hay que saber reformar, hacerlo bien, con detenimiento y analizando siempre y en todo momento las consecuencias jurídicas que pueda acarrear. Con las meras buenas intenciones no basta y reforzar la protección penal a la libertad sexual es, no cabe duda, digno de elogio, pero hay que tener en cuenta que son los Jueces y Magistrados, más tarde, los que han de interpretar la Ley, la normativa, y que ciertos principios y valores nunca han de quedar desprotegidos.

En cualquier caso, la solución, salomónica, de establecer una disposición transitoria en la Ley de “solo sí es sí” tampoco pondría fin a todos los problemas que plantea la mencionada norma, ya que hay que tener en cuenta que la Constitución garantiza, en su artículo 9.3, entre otros principios allí recogidos, el relativo a la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. No cabe duda que la falta de libertad, o sea, las penas, en este caso, de prisión restringen el derecho a la libertad, que es un derecho fundamental reconocido y garantizado en nuestra Constitución en su artículo 17.En definitiva, esta nueva Ley no ha hecho sino desatar la polémica y el debate en un tema tan sensible como lo es lo relativo a las agresiones sexuales con respecto a sus víctimas.