Suena a “leones”, pero no, más quisieran…, me refiero ahora, a los licaones, también conocidos como “perros salvajes africanos”, aunque no a ellos en sí, más bien al comportamiento que les es propio y que, vaya usted a saber por qué extraña razón…, me trae a la memoria actitudes, que juzgo similares a las de gran parte de la fauna política que deambula por nuestras instituciones.

Los perros salvajes son, muy probablemente, los más temibles depredadores de la naturaleza. Ocho de cada diez de sus cacerías, concluyen con éxito: una proporción que no alcanza, ni a la que siquiera se acerca, ningún otro competidor. Lo terrible de su método es que, al ser de tamaño mediano y de constitución no muy fuerte, persiguen a sus presas hasta agotarlas, una vez capturadas, el fin que les aguarda es espantoso: los licaones no pueden terminar con la vida de sus capturas como, por ejemplo, lo hacen leopardos o leones: no tienen capacidad para asfixiarlas atenazando la tráquea con sus mandíbulas, de modo que las devoran vivas, despedazan a los desafortunados animales que les sirven de alimento mientras aún les sigue latiendo el corazón… y funcionando el cerebro. Es la Ley de la Naturaleza, no hay otra.

Por otra parte, la más importante cualidad que nos distingue, como humanos, de los animales: la inteligencia, ha estructurado normas de conducta que nos permitan convivir sin que el físicamente débil sea siempre el que caiga: es la Ley, que nos hace más libres; así, al menos, debiera ser. Luego, sucede que ella, la inteligencia, es acotada y condicionada, encadenada y hasta suprimida, por las incontestables debilidades que, azuzadas por desbocadas vanidades y egoísmos sin límite, lastran los espíritus que dan vida a los cuerpos en los que residen: somos muy capaces de caer en las más bajas e inimaginables abyecciones, colocando a los animales, para vergüenza propia y escarnio de nuestra especie, muy por encima de la condición de seres vivientes responsables que deberíamos preservar, habitantes, también, de un planeta que no nos pertenece.

No voy a particularizar, para que nadie se dé por aludido o se me acuse de tendencioso o partidista, no se trata, ahora, de acusar a este o aquel, más bien de denunciar lo que nos impide mejorar, avanzar, colocar mejores ladrillos en la casa común en la que todos desearíamos habitar; prefiero que todos traten de entender que no es relevante el quien ni el cómo ni el cuándo, lo que sí importa es el por qué y para qué.

Se izan banderas, aquí y allá, contra las prácticas infames que corroen y pudren la convivencia. Los políticos que nos representan -estos y aquellos, aquí y allí, unos y otros, ayer y hoy- dicen que están por la lucha contra la corrupción -cáncer de la solidaridad-, todos se proclaman adalides de los feroces combates que aseguran mantener para lograr su desaparición del escenario de la “cosa pública”; después, muy de mañana, la realidad llega y reduce a flecos las banderas desplegadas a bombo y platillo, convierte en hipócritas e insultantes cantos de sirenas las verborreicas proclamas con las que, casi todos, pretenden acallar la indignación que nos habita.

Si el sospechoso pertenece a cualquier formación que no sea la propia, los “limpiadores” del partido “agraviado”, en nombre y defensa de la integridad comunal a la que antes de ayer alguno de “los suyos” había hecho lo mismo de lo que hoy acusan al de enfrente, se disponen a la caza, captura y “despiece” de la presa a la que se ha marcado, como hacen los licaones de la sabana africana. No importa tanto, por sorprendente desgracia, lo que se haya podido hacer, como quién haya sido el que, supuestamente o no -eso les da igual-, lo haya hecho: importa “el enemigo” a suprimir, interesa el contrincante a eliminar, “vale” lo que haga falta para hacerlo desaparecer de la escena en la que otro, “de los suyos”, pueda desempeñar el papel que hasta ahora correspondía al ahora objeto de “la madre de todas las cacerías”; y, reitero: no me estoy refiriendo a ningún caso en concreto, lo hago en términos generales, que, por desdicha, se han hecho tan comunes y cotidianos como nunca debieran haber llegado a serlo.

Los “depredadores” se erigen en jueces, antes de que los jueces hallan hablado; dejan heridas casi imposibles de sanar, aunque el tiempo, y las leyes, digan luego que no hubo lo que se sospechó que pudo haber. Todo, nada más que en “razón” de conseguir destruir a quien debiera ser adversario, no enemigo.

Para que los que se autoproclaman abanderados en la lucha contra los corruptos resultasen creíbles, deberían comenzar por afiliarse al partido de la coherencia: el mal es la corrupción, esté donde esté, no en función de quien haya caído en ella. Debieran, también, figurar como militantes en esa formación que defiende la prudencia y el respeto a la presunción de inocencia, permitir que sea la Justicia la que sentencie. Las presas abatidas por jaurías movidas por el afán destructor del contrario, la venganza o el odio, lo único que consiguen es desmembrar el Estado de Derecho. Quien está obligado a ser ejemplar, nadie les forzó a militar en política, nos deben, y se deben, un código de conducta incompatible con estos afanes.

Ni puede ser que “la cacería” sea lo salvaje que es ni tampoco que el corrupto quede impune. La Ley ha de ser implacable con los culpables, cuando se haya demostrado que lo son: ni excepciones ni fueros ni privilegios de ningún tipo, todos iguales ante la Ley, si me apuran, ellos con más motivo que ningún otro ciudadano.

Los que se comportan, de modo intolerable, en política; como lo hacen los perros salvajes, de modo natural, en el cono sur africano; están dónde no deberían estar: su lugar no es el mismo, en absoluto, que en el que la mayoría queremos convivir, su sitio está en una “reserva antinatural de especies que debieran estar en peligro crítico de extinción”: allí los llevaba y allí los dejaba, hasta que aprendiesen a comportarse, en nuestro mundo, como lo hacen los licaones en el suyo; pero no trasladar la etología de los perros salvajes africanos a las actitudes que merecen los humanos.