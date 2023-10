El portero olvidado

Sea cual fuere el motivo, que los hay de muchos tipos y condiciones, puedo dar fe de ello, el deporte, el fútbol, como la vida misma, a veces te recluye en el banquillo o incluso te manda a la grada. Como digo el motivo casi es lo de menos, puede ser la edad, como ahora le está pasando a Modric, puede ser el capricho de un entrenador o presidente o simplemente que hay alguien mejor que tú y encima en mejor forma.

Al margen del motivo por el que te toca calentar partido tras partido el banquillo o la grada, incluso por injusta que sea la situación que te ha relegado a la suplencia, lo que verdaderamente debería importarnos, además es lo único que podemos controlar, es nuestra actitud durante la semana de entrenamientos y como ayudar a los nuestros el día de partido para acabar ganando.

Scott Carson fichó por el City en el verano de 2019, venía de jugar diez temporadas seguidas en Segunda División con el Derby County. A sus 36 años, llegaba al todopoderoso equipo de Pep Guardiola con un rol muy definido, sería el tercer portero del equipo. Es decir, en condiciones normales solo iría a los entrenamientos y vería los partidos desde la grada.

Carson en el ocaso de su carrera profesional, tras años demostrando sus cualidades en un terreno de juego, bien podría haberse acomodado e imaginar que con cobrar su paguita, más que merecida, podía dedicarse a pasar las hojas del calendario y esperar la hora de su jubilación futbolera. Pero él siguió entrenando y ayudando en casa para que el equipo siguiera triunfando.

Casi tres años se tiró Carson 'olvidado' en la grada, pero el fútbol como la vida te vuelve a colocar de portero titular cuando ya no lo esperabas. A pesar de la lógica oxidación, todo encaja cuando sales al terreno de juego, hueles la hierba, escuchas los cánticos de la afición y formas con tus compañeros. Unos segundos con mariposas en el estómago cuando el árbitro toca el pitido inicial y a partir de ahí vuelves a sentirte el portero titular.

Tras aquel partido Scott comentó: "Pensé que mis días en la Premier League habían terminado, pero afortunadamente nunca me he rendido y tuve una oportunidad esta noche. Me sorprendió, pero desde que estoy aquí he tratado de trabajar tan duro como puedo y estar allí si es necesario y, afortunadamente, el entrenador lo ha visto y me ha dado un partido".

Los motivos que te llevan al banquillo o la grada no deberían apartarnos de nuestro camino, aunque es cierto que a veces, sobre todo cuando la situación es injusta y difícil de entender, puedes tener momentos de bajón. Pero si apretamos los dientes, incluso puedes mejorar o aprender nuevas habilidades que en condiciones normales no tendrías tiempo de trabajar.

De hecho, Guardiola comentó sobre Carson a raíz de su inesperada titularidad: "Quizás la gente no lo sepa, pero él es un verdadero líder para nosotros. Dice enseguida lo que cree, tiene mucha experiencia, ha estado en vestuarios increíbles con grandes equipos. Es una persona increíble y estamos encantados".

Carson tras una larga carrera muy profesional, cuando nada hacía presagiar que el esfuerzo y la dedicación le pudiera dar otra oportunidad, siguió formándose como el más titular. En el fondo, como dejó entrever Guardiola, aunque no hubiera jugado ese partido, su actitud dentro del equipo, contribuyó a crear el ambiente adecuado que se necesita un para que las victorias se diesen. El portero olvidado nuca se abandonó y menos aún, no se olvidó de él mismo.