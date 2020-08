Poco o nada le queda al fútbol de vida. ¡Se nos muere! Le hemos robado su esencia, su sentido. Los síntomas son muy claros, lo sabemos, pero por desgracia a los aficionados no nos dejan poner solución. ¡Qué pena que Miguel Bosé no tenga tiempo para centrarse en la conspiración mundial que existe por parte de los poderosos para acabar de una vez por todas con el fútbol!

¡Pena, penita, pena! ¿Por qué nos quitaron los codazos dentro del área? ¿Dónde están los Tassotti, dónde? ¿Quién nos robó las piscinas dentro de la áreas y por qué? ¿Qué intereses ocultos y, sobre todo, tan ruines que le han amputado la mano (de dios) al fútbol?

¿De qué fútbol van a poder hablar dentro de unos años abuelos y nietos? Cuando les queramos contar que se podía ganar un partido de fútbol a base de patadas, intimidación, picardía, amedrantando a los árbitros o en su defecto comprarlos para que pitaran un penalti inexistente, las próximas generaciones se reirán de nosotros y nos tildarán de haber perdido la cabeza y decir tonterías.

Con tanta cámara, cacheo y pamplina fueron acabando con la quintaesencia de nuestro deporte rey (porque somos monárquicos por la gracia de dios por los siglos de los siglos, amén). Lloro al pensar que las botellas de whisky, las cabezas de cerdo, las bengalas, los tornillos, piedras o incluso una silla de plástico arrancada de cuajo han desaparecido de nuestro amado fútbol. Ahora, si el mejor de nuestros aficionados tira algo al terreno de juego, como poco le dejan sin volver a entrar en un estadio. ¿Zeñó, por qué, zeñó? Nos están obligando a ir al estadio a ver cómo juegan dos equipos al fútbol. ¡Qué asco!

Pero por si había dudas, la pandemia ha sido la puntilla. Para asegurar la muerte del fútbol, nos han sacado de los estadios. Rellenan virtualmente las gradas de aficionados, al tiempo que ponen sonido ambiente con cánticos y ovaciones incluidas. Pero en realidad (seguramente me desprestigien llamándome conspiranoico), en realidad es que no hay afición alguna en las gradas.

Ahora puede ser árbitro cualquiera. ¿Qué madre o abuela va a sentir una punzada en el pecho cuando su hijo, en plena adolescencia, le diga 'Mamá, quiero ser árbitro'?. La nueva normalidad se ha cargado de un plumazo los insultos a coro, las maravillosas sinfonías cargadas del más rico e hiriente vocabulario en contra del árbitro. Ahora el trencilla de turno, mientras arbitra un partido, es capaz de disfrutar del sonido de los pájaros o de la lluvia y si por casualidad mete la pata, por el pinganillo le corrigen y aquí paz y después gloria.

Acabarán con el fútbol, pero no acabaran con nosotros. El mundo en general y España en particular está despertando. A los buenos aficionados los han apartado del fútbol, pero con los buenos españoles no podrán. Que no podemos avasallar a un árbitro, siempre nos quedarán los políticos. Los buenos indepes recuperan la autoestima ante la visita del rey (El bueno, el otro se fue como Laura) a golpe de buenos insultos (en catalán por supuesto) o se divierten con unos guardias civiles en Alsasua (en euskera, que ya se sabe,lo de Sabino es de Sabino).

Los buenos españoles, de los de pollo en pecho o cocodrilo, pues contra dos políticos con sus nenes y deseando saber el cole donde irán los nenes. Y los buenos españoles con mucha memoria, histórica incluida, clamando por que ese 'palabro' argentino que nos vendieron desaparezca (escrache). Lloro por la muerte del fútbol, pero gracias a dios, al rey, a la orden y la ley, España está más viva cada día (sin trabajo).