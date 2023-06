HAY que preparar el neceser veraniego. Aún hay tiempo ¿Estáis dispuestos/as para proteger la cara, el cuerpo y las uñas ante el estío? Es fundamental preservar el pelo a los factores climáticos y la incidencia del sol; las mascarillas específicas están a tiro de bolsillo en Primor. Es cuestión de belleza, y quién no quiere estar estupendo. El cuidado facial necesita protección solar; es preciso atacar al envejecimiento epidérmico; o tal vez acatar. Daos cuenta que la inclinación de la tierra provoca que el sol haga más daño; y con el calentamiento global puede ser la repera ¡hui! Hay cápsulas para tomar por cualquier vía, a gusto de género, sprays protectores para ir seguros. Todo, con tal que se disimule el declive superficial, tan actual.

Daos cuenta que ahora se suda más y el polvo se adhiere como lapa; es preciso mantener la piel saludable y no dejar que las adversidades pellizquen la generación cutánea. Aconsejo, por tanto, una mayor hidratación cerebral, mental por supuesto; las insolaciones vienen ahora por varios caminos: el astrofísico, a fuerza de exposición solar, y el intelectivo, de tanto indisponerse con la docta tarea del análisis. Este año llega el verano con una gabela cumplida de alucinógenos mensajes estatales. Necesitaremos fórmulas enriquecidas con ácido hialurónico en texturas ligeras de rápida absorción, que dicen las más prestigiosas editoras de la belleza: vitamina C, E o el ácido felúrico para prevenir y combatir el envejecimiento prematuro que provocarían los comicios estivales. Si no estamos atentos a lo que se nos avecina, tendremos tirantez y picores durante cuatro años más.

Ya sabéis que la piel se reseca mucho en estas calendas y se reblandece el seso en la tumbona. Cansados del trabajo, esquilmados por la declaración de hacienda y abatidos por unas elecciones recientes; quien convoca lo sabe, y por ello lo hace. Insisto, cuidado con la piel y la dejadez mental entre tanto acontecimiento: hidratación y protección, no vaya a ocurrir que correos no funcione y las urnas electorales enturbien el verdadero deseo de los veraneantes. Aconsejo que en el neceser contemplen el deber de hacerse presente en el colegio electoral. Será muy reconfortante, puesto que están a la sombra, hacer un alto en el camino vacacional para personarse ante la urna de la libertad en juego. Evitaremos que se encrespe el cuero cabelludo, nos tomen el pelo y nos rompan la mascarilla facial. Aconsejable cuestión estética.

De la ética pregúntenle al convocante, que sabrá ‘más que demasiao’. ¡Qué alegría! Llega el veraneo: vacaciones, shorts, apartamentos de precio razonable con dos habitaciones para ocho colchonetas, mucha fruta y tutiplén de bocatas. Es apasionante la convivencia del metro cuadrado, bajo el mismo techo de la sombrilla: nevera, sillas, levante, arena con tortilla, o, quién sabe, menudo con puchero, da igual; estar todos juntos pringando las espaldas ajenas con protectores lunares.

Hermosa convivencia estival: la suegra con indisposición porque se ha engullido el tarro de Cart D’Or de chocolate con vainilla y le sube el azúcar, niños con picaduras de medusa, adolescentes que han conocido su primer amor y están como tontes. Después de hacernos 500 Km., me topo con los insufribles vecinos del quinto, que lucen con los mismos vestidos, selectos y distinguidos, del mercadillo del ‘Piojito’ ¡tié cohone! Ha llegado el verano, que es lo importante, después de nueve meses de invierno y dos de mal tiempo, estamos en el mes del relax, la partida y la siesta, si no fuera por algunos inconvenientes sin importancia que te quitan las ganas del to. Aquí está el verano, la canícula, el estío, el tiempo deseado para vivir, disfrutar la familia y la playa… ¡Oh! ¡Ha saltado el levante! y, después de un año de sequía, la mojonera lluvia ¡menuda inversión!

Pero ya estamos aquí, cambiando la rutina por creatividad, el frío por calor, y arrebujaos tos, para estrechar los lazos familiares y parentales. Cuarenta grados a la sombra y una cervecita helá mientras me corre el sudor por la frente y por el alma. Bastante me importa a mí el cuidado capilar, la protección solar y la medicina entera ¿Que hay cáncer? No ni ná; pero en las entrañas. Perdón, no era mi intención nombrar al ahorcado. Pónganse un sombrero que seguro aportará un filtro de protección extra, y ventilen, aireen el cuerpo para curar el ánimo. Usen un protector factor 50+ para conseguir un bronceado uniforme y saludable, un ‘after sun’ que calme la piel tras la jornada electoral que nos espera. Vamos a ver si no se retocan las papeletas de Melilla, Maracena y el Correo universal; que, por supuesto, no arruinen el look veraniego que queremos alcanzar. Ha llegado el verano, la filosofía del cambio facial y social. Maquillaje, máscara de piel, polvos de sol para marcar la mirada, y sobre todo un voto corrector que difumine el desatino epidérmico del invierno nacional. Ha llegado el verano para darle un bálsamo curativo al cuerpo y un inexcusable nuevo toque de color a la política nacional.