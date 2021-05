Loros y pájaros cantores

En los últimos años, el total de aspirantes a estudiar Ciencias de la Comunicación supera la cifra de 5.000 por curso. La oferta disponible en las Universidades públicas ofrece la cuarta parte de plazas, pero muchos de los que no logran entrar encuentran acomodo en alguno de los abundantes centros privados que imparten la misma titulación, con lo que cada año la Universidad pone a disposición de la sociedad alrededor de 5.000 nuevos licenciados en comunicación. La mayoría elige audiovisual como especialización.

En mayo se celebra en Los Ángeles el mayor evento de la industria audiovisual. Se denomina LA Scrennings y en él los principales productores presentan sus novedades para la temporada que comenzará en septiembre. Una feria imprescindible para entender por dónde van las tendencias del sector. El año pasado, según un informe allí presentado, los cinco formatos que más viajaron por las cadenas de todo el mundo fueron: ¿Quién quiere ser millonario? (1998); Deal or no Deal (2000); Got talent (2006); La Voz (2011) y Family Feud (1976). Entre los cinco siguientes no había ninguno con menos de una década de edad.

En abril, la emisión más vista de TV en España fue un partido de fútbol, seguido de un episodio sobre la hija de Rocío Jurado. En lo que llevamos de temporada el prime time ha dado un vuelco a favor de Atresmedia gracias al éxito de Pasapalabra, concurso que se estrenó entre nosotros hace más de 20 años, pero cuyo origen está en un juego creado por Mark Goodson, Bill Todman y Bob Stewart en 1961. En el prime time arrasan los culebrones turcos, al igual que lo hiciera Cristal a mediados de los ochenta. Revisando las parrillas de programación, es difícil encontrar algo ideado en la última década.

La TV cumple en octubre 65 años y, pese a la sangre joven que cada curso se incorpora al sector, tiene sus arterias cerradas por la costumbre de conducir mirando al espejo retrovisor más que hacia delante. El poeta Lawrence Ferlinghetti aconsejaba "ser un pájaro cantor y no un loro ". Pero ahora se llevan las repeticiones, el alboroto y la abundancia de colores más que tener un sonido o una voz propios. Hoy, internet es la frontera en la que comienza todo lo nuevo, no la televisión; pero aún está abierto el partido de quién será la mayor fábrica de contenidos audiovisuales del futuro. Y ahí la Televisión continúa en posición de privilegio, siempre que siga creando las mejores historias y no sólo repitiendo las de antaño.