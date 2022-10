Málaga pasa a Sevilla

Me da que la ciudad de Málaga ha adelantado a Sevilla como capital económica de Andalucía. No tengo datos que avalen tal afirmación, es tan solo una sospecha a la luz de lo que se puede apreciar con la visita a una u otra ciudad o con la realidad de ambas. Y eso que Sevilla fue generosamente recompensada por el Gobierno de España y por la Junta de Andalucía durante los años 80 y 90, sede centralizada de todos los organismos públicos autonómicos, con lo que supone de empleo, se hizo un diseño radial de Andalucía que tenía como centro de las comunicaciones la ciudad de Sevilla. Pues a pesar de todo creo que Málaga ya está por encima en materia económica. Por supuesto la política se desarrolla en Sevilla porque allí está el gobierno y el Parlamento, pero la efervescencia de Málaga no tiene parangón con la somnolencia folklorista de Sevilla. Quizás el proyecto de Exposición Internacional de 2027 sea el colofón de unas décadas de desarrollo que si bien partió del turismo, se abrazó luego a la cultura, ahora ha traído a las nuevas tecnologías a bordo. Es probable que todo se deba al alcalde Francisco de la Torre, que por lo que se observa desde fuera es una persona con una idea clara de qué ciudad quiere, la tenacidad para ponerla en marcha y la seducción para conseguirlo. No cabe duda de que en estos cuatro años de Juanma Moreno y Elías Bendodo la Junta ha beneficiado a Málaga donde no se han escamotado inversiones en detrimento de otras ciudades. Si se invierten 500 millones en un nuevo hospital, se le niega lo mismo a Cádiz, por citar solo un ejemplo. Desconozco si la Junta ha puesto dinero o a mediado para que la línea Málaga-Nueva York vaya a la Costa del Sol pero la reacción exagerada del alcalde de Sevilla tiene mucho de impostación electoral. Si ha habido trato de favor, que el alcalde de Sevilla ofrezca los datos correspondientes para fundamentar ese comentario. Si son solo sospechas, mejor que no hable porque lo que parece es un ataque de cuernos ante el éxito de Málaga, una declaración para la galería con el único fin de concitar el apoyo populista de los sectores sevillanos menos dinámicos. Sevilla debería ejercer la capitalidad de Andalucía con generosidad, con liderazgo, sin llantinas. Si Málaga ha conseguido algo, pues se felicita a la capital de la Costa del Sol y se trabaja para que Sevilla tenga otro proyecto, el que sea, que no compita con otras poblaciones de la comunidad, como han querido hacer con el puerto o con la Zona Franca. Los capillitas gaditanos toda una vida copiando a Sevilla, verás cuando se den cuenta que lo que ahora está en auge es Málaga. A ver cómo hacen para cambiar los pasos de manera que se metan 300 personas debajo.