D. Manuel Zambrano

Ha muerto don Manuel Zambrano, juez de San Fernando, magistrado de la Audiencia de Cádiz y vocal de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Andalucía. Presidió una de las épocas menos gloriosas de mi vida.

Me preparó para las oposiciones a Judicatura. Me habían dicho que era un preparador excelente. Fui a verlo. Ya no le quedaban plazas libres, pues quería preparar a pocos, para atenderlos muy bien. A pesar de la negativa inicial, quizá porque la lamenté pero sin suplicarle, alabando sus razones, me recogió en su regazo.

Yo fui un opositor pésimo. Ya estaba absolutamente envenenado por la literatura. Y las doce horas diarias en mi cuarto de estudio eran una tentación casi invencible. Jamás he leído tanta poesía ni he escrito tantos versos… en los márgenes de mis temas de Derecho Procesal. Más tarde, cada vez que he tenido un bloqueo de escritor, me he planteado empezar a opositar a Registros como método infalible para invocar a las musas.

Cantaba los temas semanalmente con muchas hesitaciones, añadiendo doctrina de mi cosecha a una jurisprudencia cogida con los pelos. D. Manuel me miraba muy serio, aunque yo veía bailar una chispa de chanza en sus ojillos. Una vez fue a oírme una conferencia literaria, y me esperó en la puerta. Estaba atónito. Llevaba, me dijo, diez meses pensando que yo era totalmente tartamudo, y había descubierto que no. Mi tartamudez era el eco de mi trabajoso recuerdo vago de los temas estudiados.

Cuando decidí dejar la judicatura porque no veía compatible su sacrificado ejercicio con la creación literaria, fui yo el que se quedó atónito. Pensé que don Manuel lo iba a celebrar, pero le entristeció. Hasta me pidió el favor de que fuese a un psiquiatra amigo suyo para que diagnosticase que no me había desinflado. Zambrano dudaba de que estuviese en mis cabales renunciando a la magistratura por la poesía. Lo de aquel psiquiatra es otra historia y merece ser contada con detalle en otra ocasión, pero al final le resulté relativamente razonable. Y don Manuel me dejó irme con la música -nunca mejor dicho- a otra parte.

Jamás me habló más que de los temas de Derecho y de cómo organizar mis días de estudios. He guardado de él, sin embargo, un recuerdo vivísimo y un cariño imprescriptible. Estoy seguro de que el Juez Supremo no necesitará tirar de corporativismo para fallar a favor de este colega suyo que supo ser también a la par justo y misericordioso.