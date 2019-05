Manuela es de Paco

Hay cosas que sólo se hacen con mucha edad. Carmena, la alcaldesa de Podemos y afines en Madrid, ha armado un alboroto al decir que votaría al popular Paco de la Torre en Málaga. Estos dos septuagenarios se respetan. Sus años son utilizados a veces en su contra, como cuando la oposición madrileña llama vieja roja a Manuela. En otros lugares la edad no es excluyente: Joe Biden, vicepresidente de Estados Unidos con Obama, intenta disputar la Casa Blanca a Trump el año que viene. Tiene 76, un mes más que Paco de la Torre. Este alcalde pretende la reelección después de 19 años en el cargo con un amplio club de fans ajeno a su partido.

A De la Torre hasta sus adversarios le reconocen los méritos, pero los usan con habilidad como escarnio. Sus logros son el pasado y ahora hay que mirar al futuro, sostiene Dani Pérez, joven candidato socialista radiante con el resultado del 28 de abril. Pero falta por medir el efecto alcalde. Por ejemplo, según la encuesta del CIS, en Sevilla el alcalde Juan Espadas sacaría 10 puntos más que María Jesús Montero hace dos semanas. A Espadas, como a Kichi en Cádiz, le beneficia ese efecto alcalde.

Por cierto, en Sevilla también subiría un 7% el PP respecto a las generales, y bajarían Ciudadanos y Vox. Todo eso lo necesita De la Torre para una remontada tan difícil como la del Liverpool: el PP fue tercero en la ciudad, a 40.000 votos de los de Sánchez y a diez mil de los de Rivera. Hay emoción por el resultado. Y aquí entra en escena la carismática alcaldesa de Madrid, que el miércoles en El Intermedio se declaró capaz de votar a Paco. El diálogo en el programa entre estos dos alcaldes setentones proporcionó varias perlas, aunque la mejor fue el desparpajo con el que la jurista de izquierdas le hizo un spot impagable al ingeniero de centro derecha que ha engrandecido la imagen de Málaga en el exterior.

Hubo más. Carmena lamentó la falta de ética, la deslealtad institucional y las descalificaciones en la vida política, que considera un virus. Y De la Torre reclamó una segunda descentralización desde las autonomías a los municipios. Pero el titular fue la generosa frase de ella: "No tendría ningún temor en votarte a ti, porque te conozco y me parece que eres una persona interesante, que tienes clara la gestión de lo público". Parece hecho de encargo. Es la campaña #yosoydepaco sin siglas, con la que De la Torre inicia la remontada. Ha afirmado que no hace falta que venga Casado a Málaga. Hay cosas que sólo se dicen a determinada edad.