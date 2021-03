Sin duda, ustedes recordarán la expresión de Hitchcock. Un McGuffin es una excusa argumental (una caja, un collar, unos documentos, cualquier cosa), que sirve para apuntalar la trama, pero cuya importancia real es nula. Es decir, se trata de una ocupación inocua e indolora, que entretiene al espectador mientras el mundo marcha por otro lado. ¿Es un McGuffin la cuestión de las mociones de censura, recientemente malogradas? Indudablemente, sí. ¿Se hizo un McGuffin doña Irene Montero cuando apareció en televisión como comentarista impar? No puede descartarse. ¿Se trata de un McGuffin el envío de un barco de guerra a Gibraltar por parte del señor Johnson? Qué duda cabe. También parece que el PP andaluz anda buscando su McGuffin entre candidaturas oficiales y de las otras. Y no desvelamos nada al lector si definimos al Gobierno catalán, todavía en germen, como un enorme y florido McGuffin con barretina.

Sea como fuere, el recurso al McGuffin se ha generalizado hasta tal punto en esta hora pandémica, que nos resulta difícil desbrozar la actualidad y regresar a lo que interesa. Mi McGuffin favorito, porque podría figurar en cualquier libro de Historia del XX, es el que concierne al señor Johnson. Al "pálido rebaño" de los problemas internos: la economía, el coronavirus, el Brexit, un futuro plebiscito para Escocia, la respuesta arbitrada por el primer ministro no ha sido otra que apelar al nacionalismo. También podrían haber sorteado el asunto con una oportuna aparición de Nessie. Pero como el viejo e improbable plesiosaurio es escocés, quizá don Boris haya temido que lo acusen de "apropiación cultural", como cuando Rosalía canta por Los Chunguitos. La cuestión, en fin, es que la encrucijada actual se ha visto velada por una enorme cantidad asuntos cuya importancia es secundaria. Todos tenemos una muy sólida opinión sobre el drama de Rociíto. Pero nadie sabría decirnos, con cierta solvencia, cuándo y cuántos ancianos se vacunarán, si es que se vacunan, en las próximas semanas.

Qué duda cabe que las elecciones matritenses son más entretenidas que las estadísticas del paro (si el virus del SEPE no ha borrado también las estadísticas); pero, en algún momento, nuestras autoridades harían bien en atendernos un poco. Según recordaba Hitchcock, el McGuffin no es más que "una trampa para cazar leones en Escocia". A lo que usted podría responder, astutamente, que en Escocia nunca hubo leones. "Entonces, le matizaría don Alfred, eso de ahí no es un McGuffin".